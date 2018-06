Yanukovich estaria em sanatório próximo a Moscou O presidente ucraniano deposto Viktor Yanukovich estaria num sanatório nas proximidades de Moscou, segundo informações da respeitada organização da mídia RBK. Ele estaria no sanatório Barvikha, dirigido pelo departamento de propriedade da administração presidencial. O porta-voz do presidente russo Vladimir Putin, disse não ter informações sobre a suposta chegada do ex-presidente ucraniano a Moscou, assim como o porta-voz do departamento presidencial, Viktor Khrekov, que declarou não saber da presença de Yanukovich no sanatório.