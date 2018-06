Yanukovych é declarado fugitivo

Acredita-se que Yanukovych tenha se refugiado na península da Crimeia, segundo mensagem publicada pelo ministro interino do Interior, Arsen Avakov, em sua página no Facebook. A região, que fica no sul da Ucrânia, é dominada por russos étnicos e abriga a frota naval russa no Mar Negro.

"Nesta manhã, um inquérito foi aberto com base no assassinato em massa de civis. Yanukovych e outras autoridades foram colocados na lista de procurados", escreveu Avakov.

De acordo com Avakov, Yanukovych deixou sua cidade natal de Donetsk no sábado à noite e chegou ontem à Crimeia, onde se abrigou em um sanatório, evitando instalações estatais e sua residência presidencial. Ao saber de seu afastamento do poder, Yanukovych deixou o sanatório e tentou chegar ao aeroporto regional, mas não conseguiu, decidindo se instalar em uma residência particular com seus seguranças, relatou Avakov.

Empréstimos

O Ministério de Finanças ucraniano informou que vai solicitar empréstimos dos EUA e Polônia em uma a duas semanas, com a expectativa de levantar cerca de US$ 35 bilhões até o fim de 2015.

"A situação do setor financeiro é, de modo geral, complicada, mas administrável", afirmou o ministério em comunicado assinado pelo ministro interino da pasta, Yuri Kolobov.

Mais cedo, o ministro de Finanças do Reino Unido, George Osborne, afirmou que a União Europeia (UE) está disposta a fornecer ajuda financeira à Ucrânia após o país decidir nomear líderes pró-Ocidente em caráter provisório. Fonte: Dow Jones Newswires.