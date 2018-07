Yao Ming vira político no conselho de Xangai Depois de fazer carreira nos Houston Rockets e ampliar a popularidade da NBA na China, o recém-aposentado Yao Ming assumiu um cargo no conselho político da cidade de Xangai. Yao é o mais novo - e, de longe, o mais alto - dos integrantes do grupo. Com 2,29 m de altura, o ex-jogador promete "ouvir e aprender" sobre a nova função.