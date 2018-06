Yellen: EUA está a caminho de um crescimento no 2º tri A presidente do Federal Reserve, Janet Yellen, fez uma avaliação positiva sobre as perspectivas para a economia dos EUA em seu depoimento à Câmara, mas destacou que o otimismo não altera os planos do banco central de manter as taxas básicas de juros de curto prazo perto de zero no futuro próximo.