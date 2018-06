Yoani Sánchez confirma lançamento de jornal digital em Cuba

A blogueira opositora cubana Yoani Sánchez, anunciou nesta quinta-feira, 15, que seu jornal digital 14 y medio será lançado no dia 21. Segundo ela, será o primeiro jornal independente em Cuba em meio século.

"O site estará operativo em 21 de maio. Queríamos que ficasse pronto antes, mas tenho de reconhecer que a tecnologia é bastante caprichosa", escreveu Yoani em seu blog Generación Y.

Yoani, que desde o fim da restrição a saída de dissidentes de Cuba, no ano passado, tem visitado vários países, lançou o projeto no mês passado em Miami, reduto do anticastrismo nos EUA. Segundo ela, o jornal eletrônico será distribuído também para celulares, Pen drives, Cds e DVDs.

"Será um caminho difícil porque a propaganda oficial tentará nos satanizar", disse a blogueira. "Já recebemos as primeiras advertências dos serviços de inteligência do Estado." / EFE