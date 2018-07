Yoani tenta sair de Cuba pela 20ª vez A blogueira Yoani Sánchez tuitou ontem que, pela 20ª vez, tenta autorização do governo de Cuba para deixar o país. "Já sei que sou uma cabeça-dura sem solução: estou outra vez no Escritório de Imigração (...) para pedir uma permissão para viajar", escreveu em seu microblog. No início de fevereiro, dias depois de o governo brasileiro ter concedido um visto para Yoani, a blogueira teve vetada pela última vez sua saída. Ela queria vir ao Brasil para o lançamento, na Bahia, de um documentário no qual aparece como entrevistada.