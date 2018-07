Yom Kippur faz Israel fechar acesso à Cisjordânia

JERUSALÉM - O governo de Israel fechou na noite de quinta-feira, 6, todos os pontos de cruzamento com a Cisjordânia por causa do Yom Kippur, o dia mais sagrado do calendário judaico.

O Exército disse, em comunicado, que todas as passagens permanecerão fechadas até a noite de sábado por causa da festividade, que começa no pôr-do-sol de sexta-feira, embora exceções possam ser feitas para pessoas que precisem de atendimento médico.

Israel costuma fechar os pontos de passagem com a Cisjordânia durante seus principais feriados por temer ataques. A segurança nos cruzamentos com a Faixa de Gaza, governada pelo movimento islamita Hamas desde 2007, são reforçadas ainda mais.

O Yom Kippur é uma data dedicada às orações e ao jejum. Durante a festividade o tráfego aéreo, transporte público e a transmissão de programas de rádio e televisão são completamente interrompidos. As informações são da Dow Jones.