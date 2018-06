YouTube é bloqueado por 30 dias no Egito

O advogado Mohammed Hamid Salim, que entrou com o processo no ano passado, alega que o filme constitui uma ameaça à segurança do país. Mas cabe recurso à decisão. Sentenças anteriores a favor do bloqueio de sites considerados ofensivos no Egito não foram aplicadas.

O filme desencadeou protestos em setembro do ano passado, que se espalharam para mais de 20 países, incluindo o Egito. As informações são da Associated Press.