YouTube proíbe divulgação da teoria da conspiração QAnon

O Youtube se tornou nesta quinta-feira, 15, o mais recente gigante das mídias sociais a tomar medidas para impedir a QAnon, a ampla comunidade pró-Trump da teoria da conspiração cujas fantasias online sobre uma conspiração de pedófilos satânicos dominando o mundo se espalharam pela violência na vida real.

A empresa anunciou em uma postagem de blog que estava atualizando suas políticas de discurso de ódio e assédio para proibir "conteúdo que visa um indivíduo ou grupo com teorias da conspiração que foram usadas para justificar a violência no mundo real."

Leia Também QAnon se infiltra na Europa e ultradireita exporta teses conspiratórias

A nova política proibirá conteúdo que promova QAnon, bem como teorias de conspiração relacionadas, como Pizzagate, que afirma falsamente que democratas e elites de Hollywood estão administrando uma rede clandestina de tráfico sexual no porão de uma pizzaria em Washington.

Outras redes sociais também tomaram medidas para conter a disseminação do QAnon, que tem sido associado a incidentes de violência e vandalismo. Na semana passada, o Facebook endureceu suas regras relacionadas ao conteúdo do QAnon e o comparou a um “movimento social militarizado” que estava se tornando cada vez mais violento.

Nesta semana, várias plataformas menores, incluindo Pinterest, Etsy e Triller, também anunciaram novas restrições ao conteúdo QAnon.

De acordo com a nova política do Youtube, que entra em vigor hoje, "conteúdo que ameace ou assedie alguém ao sugerir que é cúmplice" em uma teoria prejudicial como QAnon ou Pizzagate será banido. A cobertura de notícias dessas teorias e vídeos que discutem as teorias sem visar indivíduos ou grupos ainda podem ser permitidos.

O QAnon

O movimento QAnon começou em 2017, quando um pôster anônimo sob o apelido "Q Clearance Patriot" ou "Q" começou a postar mensagens criptografadas no 4chan, o quadro de mensagens notoriamente tóxico, alegando possuir informações confidenciais sobre uma batalha secreta entre o presidente Trump e uma cabala global de pedófilos.

Os seguidores da QAnon - conhecidos como "padeiros" - começaram a discutir e decodificá-los em tempo real em plataformas como Reddit e Twitter, conectando os pontos em uma moderna reformulação de tropas anti-semitas centenárias que acusavam falsamente democratas proeminentes, incluindo Hillary Clinton e o financista liberal George Soros, de puxar os cordões de uma conspiração global de tráfico sexual.

Poucas plataformas desempenharam um papel maior na movimentação do QAnon das periferias para o mainstream da internet do que o Youtube. No início do movimento, os seguidores do QAnon produziram documentários do Youtube que ofereciam um curso introdutório às crenças básicas do movimento.

Os vídeos foram postados no Facebook e em outras plataformas e frequentemente usados ​​para atrair novos recrutas. Alguns foram vistos milhões de vezes.

Seguidores do QAnon também iniciaram programas de entrevistas no Youtube para discutir novos desenvolvimentos relacionados à teoria. Alguns desses canais conquistaram grandes audiências e tornaram seus proprietários vozes proeminentes dentro do movimento.

“O YouTube tem um grande papel na mitologia Q”, disse Mike Rothschild, um desmistificador da teoria da conspiração que está escrevendo um livro sobre QAnon.

“Existem grandes figuras no mundo Q que fazem vídeos diariamente, obtendo centenas de milhares de visualizações e empacotando suas teorias em clipes engenhosos que estão a um mundo de distância das divagações diretas para a câmera tão proeminentes na criação de vídeos de teoria da conspiração”, completa.

O Youtube tem tentado por anos conter a disseminação de desinformação e teorias de conspiração em sua plataforma e ajustar o algoritmo de recomendações que estava enviando milhões de telespectadores ao que considerava conteúdo de baixa qualidade.

Em 2019, a empresa começou a rebaixar o que chamou de “conteúdo limítrofe” - vídeos que testaram suas regras, mas não as quebraram completamente - e reduzir a visibilidade desses vídeos nos resultados de pesquisa e recomendações.

A empresa diz que essas mudanças diminuíram em mais de 70% o número de visualizações que o conteúdo limítrofe obtém das recomendações, embora esse número não possa ser verificado de forma independente.

O Youtube também afirma que, entre um conjunto de canais pró-QAnon, o número de visualizações provenientes das recomendações caiu mais de 80 por cento após a mudança de política de 2019.

As plataformas de mídia social têm estado sob ataque por suas decisões políticas nas últimas semanas, enquanto os democratas os acusam de fazer muito pouco para impedir a disseminação da desinformação de direita, e os republicanos, incluindo o presidente Trump, os pintam como ameaças censuradoras à liberdade de expressão.

O Youtube, que é propriedade do Google, até agora tem ficado fora da briga política, apesar da enorme popularidade da plataforma - os usuários assistem mais de um bilhão de horas de vídeos no Youtube todos os dias - e do excesso de desinformação e teorias de conspiração no serviço.

A executiva-chefe, Susan Wojcicki, não foi atacada pessoalmente por Trump ou teve que testemunhar no Congresso, ao contrário de Jack Dorsey, do Twitter, e Mark Zuckerberg, do Facebook.

Vanita Gupta, chefe executiva da Conferência de Liderança sobre Direitos Civis e Humanos, uma coalizão de grupos de direitos civis, elogiou a iniciativa do Youtube de reprimir o conteúdo do QAnon.

“Elogiamos o Youtube por banir esse conteúdo nocivo e odioso que visa pessoas com teorias da conspiração usadas para justificar a violência na vida real, especialmente por meio de esforços como QAnon”, disse Gupta. “Este conteúdo online pode resultar em violência no mundo real e fomentar o ódio que prejudica comunidades inteiras.”

Rothschild, o pesquisador do QAnon, previu que os fiéis do QAnon que saíram do Youtube encontrariam maneiras de distribuir seus vídeos em plataformas menores. Ele também advertiu que os seguidores do movimento eram conhecidos por tentar escapar das proibições de plataforma e que o Youtube teria que permanecer vigilante para impedi-los de reiniciar seus canais e tentar novamente.

“O Youtube banir os vídeos Q e suspender os promotores Q é um bom passo", disse ele, "mas não será o fim do Q. Nada foi até agora."

Canais seguem ativos no Brasil

Dezenas de canais que produzem conteúdo QAnon já foram banidos do Youtube após a mudança de política da plataforma - principalmente os de língua inglesa. Entre eles, alguns com mais de um milhão de seguidores já criaram contas reservas no site.

Os principais canais brasileiros que reproduzem a teoria da conspiração seguem em atividade.