YouTube suspende conta de Donald Trump por sete dias

O YouTube suspendeu o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, de enviar novos vídeos para sua conta oficial por pelo menos uma semana. Com isso, a empresa se junta a outros gigantes da mídia social, como o Twitter e o Facebook, para afastar o presidente de sua conta em razão de temores de que suas postagens incitem violência.

O YouTube, serviço de streaming de vídeo pertencente ao Google, disse que removeu um novo conteúdo enviado à conta do presidente por violar suas políticas e "à luz das preocupações sobre o potencial contínuo de violência". O de Trump, no entanto, continua no ar.

Segundo um comunicado divulgado pela plataforma no início da madrugada desta quarta-feira, 14, Trump está impedido de adicionar novos vídeos por no mínimo sete dias. Isso também desativará os comentários em todo o seu canal por um período indefinido.

2/ Given the ongoing concerns about violence, we will also be indefinitely disabling comments on President Trump’s channel, as we’ve done to other channels where there are safety concerns found in the comments section. https://t.co/1aBENHGU5z — YouTubeInsider (@YouTubeInsider) January 13, 2021

Na sexta-feira o Twitter já havia banido Trump de seu site, que era a ferramenta de comunicação favorita do presidente. A rede social citou o potencial de violência futura decorrente dos tweets do presidente, particularmente em relação à posse do presidente eleito Joe Biden.

As empresas de mídia social têm reprimido as postagens de Trump desde o ano passado, rotulando e verificando os fatos que continham desinformação sobre o coronavírus e as eleições presidenciais de 2020. Mas, depois do ataque ao Capitólio dos EUA na semana passada, que Trump não condenou imediatamente, as principais empresas de mídia social decidiram que o risco era grande demais para manter Trump online.

O Facebook suspendeu a conta do presidente pelo menos até a posse, enquanto o banimento do Twitter é permanente. O YouTube foi a resistência final das principais redes sociais.

Não está claro o que o YouTube removeu da conta do presidente antes de suspendê-la. A empresa lança suspensões contra usuários que violam políticas. Este primeiro aviso significa que nenhum novo vídeo pode ser adicionado por sete dias. Uma segunda suspensão em 90 dias acarreta um bloqueio de duas semanas, e uma terceira significa que o canal foi banido./WP Bloomberg