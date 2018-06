Z. do Euro: PMI industrial se mantém em 51,8 em julho

Leituras acima de 50 indicam expansão da atividade industrial na comparação com o mês anterior. Com isso, o PMI industrial da zona do euro atingiu o menor nível em sete meses.

Segundo comunicado da Markit, o resultado do mês passado foi impactado pelos números fracos do setor industrial da França, que apresentaram o menor nível em 2014. Mesmo o resultado positivo da Alemanha e de outras economias do bloco não foi capaz de acelerar o ritmo do PMI na região. As empresas da zona do euro registraram um crescimento na produção e nas novas encomendas.

Chris Williamson, economista-chefe da Markit, explicou que a estabilidade do índice possivelmente refletiu a preocupação do agravamento na crise na Ucrânia. "A situação na zona do euro piorou claramente observando os sinais econômicos desde o começo de 2013. O setor manufatureiro está mostrando indícios de estabilidade e as tensões com a Rússia ameaçam provocar uma nova redução de gastos e investimento por parte das empresas", disse.