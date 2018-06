Zapatero diz que Europa crescerá 1% este ano A Europa deverá crescer em torno de 1% neste ano, disse há instantes o ex-primeiro-ministro da Espanha José Luiz Rodriguez Zapatero durante participação na 5ª edição do Itaú BBA+ Macro Vision International Conference, que ocorre em São Paulo. "A Europa está no caminho da recuperação", afirmou. Ele observou, no entanto, a necessidade de os países europeus deixarem de ser resistentes às reformas, o que pode levar a um crescimento de maior magnitude.