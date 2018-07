Zardari ganha apoio em eleições do Senado no Paquistão

O PPP conquistou 19 cadeiras, aumentando sua maioria para 41, o que dá um suporte muito importante para o enfraquecido governo de Zardari, de acordo com resultados não oficiais. O governo de Zardari mergulhou em uma crise em razão de uma série de escândalos e muitos acreditam que eleições antecipadas serão realizadas em alguns meses no país, que está na linha de frente da violência da Al-Qaeda e do Taleban.

Zardari entrou em conflito com o poderoso exército paquistanês devido a um vazamento de um memorando, sugerindo que ele procurou ajuda dos EUA para evitar um temido golpe militar após a morte de Osama bin Laden pelas forças norte-americanas no Paquistão.

A pressão sobre o governo aumentou no mês passado, quando a mais alta corte do país acusou o primeiro-ministro, Yousuf Raza Gilani, de desacato, o que ele negou.

Nas eleições, o partido muçulmano League-Nawaz (PML-N) do principal líder opositor Nawaz Sharif conquistou oito novo senadores, que são eleitos por legisladores regionais. Quatro cadeiras foram obtidas pelo partido Movimento Muttahida Quami (MQM). Já o partido Awami National (ANP), que comanda a província Khyber Pakhtunkhwa na fronteira do Paquistão com o Afeganistão, conquistou seis cadeiras, enquanto as vagas remanescentes foram partilhadas por partidos regionais e religiosos menores.

Os resultados das eleições serão confirmados na próxima semana. As informações são da Dow Jones.