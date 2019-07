Zelenski deve ter maioria no Parlamento da Ucrânia

KIEV - O partido do novo presidente da Ucrânia, Volodimir Zelenski, obteve 44% dos votos nas eleições legislativas de ontem, segundo pesquisas de boca de urna e deve obter maioria no Parlamento. A eleição foi antecipada porque a legenda do presidente – um ex-humorista convertido em político – não tinha espaço no Legislativo.

Outros quatro partidos superaram o mínimo de 5% de votos necessários para entrar no Parlamento, segundo pesquisa realizada por uma aliança de três empresas de pesquisas, a Exit Poll National.

O complexo sistema de eleições legislativas ucranianas impede a projeção rápida de um futuro Parlamento, já que somente 225 legisladores são eleitos por voto proporcional. Outros 199 são designados por maioria de votos em círculos eleitorais.

Em uma primeira reação, Zelenski explicou que sua prioridade é colocar um fim na guerra com os separatistas e lutar contra a corrupção. “Agradecemos o apoio do povo ucraniano”, declarou, na sede eleitoral de seu partido. “Já conhecem minhas prioridades, como as de todos os ucranianos: acabar com a guerra, fazer voltar os prisioneiros e vencer a corrupção”.

Zelenski, ex-humorista, novato na política que alcançou um resultado triunfal nas eleições, em abril, convocou legislativas antecipadas para aproveitar o impulso de sua vitória presidencial.

Ao não poder nomear um governo durante seus dois primeiros meses de mandato, teve que limitar-se às declarações de intenções. Sua formação, Servidor do Povo – foi batizada em homenagem a uma série de televisão homônima, na qual Zelenski interpretava um presidente – que o levou à fama em 2018. / AP e EFE