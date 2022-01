Zelenski e Biden discutem ações conjuntas para evitar escalada em fronteira com a Rússia

KIEV - Os presidentes ucraniano, Volodimir Zelenski, e americano, Joe Biden, conversaram neste domingo, 10, sobre a escalada de tensão na fronteira entre Rússia e Ucrânia, dias após o americano participar de um telefonema com seu homólogo russo, Vladimir Putin.

"A primeira conversa internacional do ano com @POTUS prova a natureza especial de nossas relações", escreveu Zelenski no Twitter. Ele disse que os dois discutiram “ações conjuntas da Ucrânia, dos Estados Unidos e de parceiros para manter a paz na Europa, evitando mais escaladas.”

Biden aproveitou a ligação para reiterar o apoio de Washington a Kiev, informou a Casa Branca. "O presidente deixou claro que os EUA e seus aliados e parceiros responderão de forma decisiva se a Rússia invadir ainda mais a Ucrânia", disse a porta-voz da Casa Branca, Jen Psaki, em um comunicado.

No telefonema, Biden também destacou a Zelenski o "compromisso" dos Estados Unidos "com a soberania e integridade territorial da Ucrânia".

Esta é a segunda conversa entre os dois líderes em apenas algumas semanas, em meio à preocupação gerada pelo aumento da presença militar russa na fronteira com a Ucrânia, em um movimento visto por potências ocidentais como uma preparação para uma possível invasão do território. No momento, a Rússia tem cerca de 100 mil soldados na região.

Na última quinta-feira, 30, Biden travou um diálogo tenso com Putin. O democrata disse ao líder russo que os EUA estavam “preparados para responder” a uma possível ofensiva na Ucrânia. O presidente russo, por sua vez, alertou o americano que novas sanções podem levar ao rompimento das relações entre Rússia e EUA, classificando-as como um “erro colossal”. /REUTERS e EFE