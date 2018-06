Zeman lidera eleição presidencial na República Checa O ex-primeiro-ministro esquerdista Milos Zeman parece estar chegando perto da vitória no primeiro turno da eleição presidencial na República Checa. Com mais de 50% das urnas já apuradas neste sábado, Zeman lidera a disputa com 25,37% dos votos. O ministro de Relações Exteriores do país, Karel Schwarzenberg, e o também ex-premiê Jan Fischer brigam pelo segundo lugar, com 20,35% e 17,37% dos votos, respectivamente.