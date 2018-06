Z.Euro: CPI final sobe 0,7% em abril ante um ano antes São Paulo, 15/05/2014 - O índice de preços ao consumidor (CPI, na sigla em inglês) da zona do euro subiu 0,7% em abril ante o mesmo mês do ano passado, segunda leitura final divulgada hoje pela Eurostat, a agência oficial de estatísticas da União Europeia. O número confirma o resultado preliminar e veio em linha com a previsão de analistas consultados pela Dow Jones Newswires. A meta anual de inflação do Banco Central Europeu (BCE), porém, é de taxa ligeiramente abaixo de 2,0%.