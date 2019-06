Zica, chuvas e trovoadas na reunião do G-20

OSAKA - Com uma placa bem grande destinada aos passageiros da América do Sul, o Aeroporto de Kansai, no Japão, recebe visitantes com um alerta sobre o vírus da zica. O aviso vale também para algumas nações africanas, da América Central e da Ásia, mas a placa em letras garrafais é direta para o Brasil e seus vizinhos.

O aeroporto recebe a partir desta quarta-feira, 26, um grande numero de viajantes por causa da reunião de cúpula do grupo das 20 maiores economias do globo, o G-20, que será realizada nos dias 28 e 29. O presidente Jair Bolsonaro participará do encontro em Osaka.

A prefeitura da cidade também já avisou que tirou as latas de lixo do centro da cidade, medida corriqueira nesses tipos de evento para evitar atentados terroristas. Também montou um esquema especial para o trânsito a partir de amanhã ate o dia 1º de julho e sugere aos cidadãos e visitantes que usem mais o trem, serviço de transporte que será menos afetado por mudanças de tráfego.

Além dos anfitriões, estão sendo esperados líderes de todo o grupo, com destaque para o americano Donald Trump e o chinês Xi Jinping, que devem aproveitar o evento para se reunir de forma paralela e tentar alcançar um acordo entre as partes que coloque um fim na guerra comercial travada nos últimos meses e que já teve como consequência direta elevações de tarifas recíprocas para os dois países.

O Fundo Monetário Internacional (FMI) também já previu que o impacto do imbróglio entre as duas maiores potências econômicas do globo vai afetar a atividade global.

Faz calor em Osaka na manha desta quarta feira, 26, com a temperatura próxima a 30 graus. A previsão da meteorologia é de que os próximos dias também serão quentes, mas sujeitos a chuvas e trovoadas durante os dias do evento.