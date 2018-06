Zidan diz que 'nada contra a corrente' O primeiro-ministro da Líbia, Ali Zidan, disse neste domingo que está "nadando contra a corrente" em um país cheio de milícias e com uma grande quantidade de armas em circulação. Zidan falou a jornalistas em Trípoli no segundo aniversário da derrubada do regime do coronel Muamar Kadafi por forças rebeldes que tinham apoio dos EUA e de seus aliados europeus.