Zimbábue nega que outro leão, chamado Jericho, tenha sido morto

Autoridades da vida selvagem do Zimbábue negaram que outro leão, chamado Jericho, tenha sido morto na região. No final do mês de julho, o leão mais popular do país, Cecil, foi morto por um caçador. Segundo o órgão regulador da vida selvagem do Zimbábue (ZPWMA, na sigla em inglês), Jericho continua vivo.

O pesquisador Brent Stapelkamp, que monitora o leão por meio de um colar com GPS, informou que os movimentos dele continuam normais e declarou que Jericho e Cecil chegaram a caçar juntos, mas não eram irmãos.

No sábado, 1º, a Força de Proteção do Zimbábue (ZCTF, na sigla em inglês) havia informado, em uma postagem no Facebook, que o irmão de Cecil, Jericho, também tinha sido caçado.

As autoridades do Zimbábue pedem a extradição do dentista americano Walter James Palmer, alegando que ele matou o leão Cecil de forma ilegal.

Neste final de semana, autoridades do Zimbábue também informaram que outro americano caçou de forma ilegal no país e matou um leão, usando arco e flecha, no mês de abril. As informações são da Associated Press.