Zimbabuanos tomam ruas da capital Harare contra Robert Mugabe

HARARE - Milhares de zimbabuanos estão nas ruas da capital Harare neste sábado (18), com bandeiras nacionais e cantando e dançando em um derramamento na expectativa da queda do presidente Robert Mugabe.

O ato contra Mugabe, de 93 anos, que governa o país há 37, foi convocado na manhã de sábado em Harare. O líder fez na manhã desta sexta (17) sua primeira aparição pública desde que foi colocado em prisão domiciliar pelos militares.

Os generais do Zimbabue colocaram Mugabe, de sob prisão domiciliar e lhe permitiram um movimento limitado, enquanto as conversas sobre a saída do cargo se desenrolavam.

Mas muitos zimbabuanos estão cada vez mais impacientes e querem que ele vá embora imediatamente. Os manifestantes esperam que uma grande participação no sábado acelerará o fim oficial do governo de Mugabe, que é amplamente responsabilizado pelo colapso de uma economia que já foi uma das mais ricas da África.

Veteranos da guerra contra o domínio da minoria branca, que já foram estreitos aliados de Mugabe, também planejam uma manifestação aprovada pelos militares. Ativistas da oposição que enfrentaram repressões policiais pelo governo Mugabe também planejam se reunir em Harare.

Alguns manifestantes se conheceram no início do sábado em um hotel de Harare antes de prosseguir para uma marcha. Alguns levaram bandeiras zimbabuanos. Um tinha um cartaz com uma mensagem para Mugabe: "Deixe

Zimbabwe Now !!! ''/AP e Reuters