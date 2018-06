Zona de defesa aérea da China é inaplicável, diz Abe

De acordo com Abe, a alteração da zona de defesa aérea da China é inaplicável e agrava uma situação que já é tensa entre os países.

"As medidas chinesas não tem nenhuma validade sobre o Japão e exigimos que a China revogue quaisquer medidas que poderiam infringir a liberdade de voo no espaço aéreo internacional", afirmou Abe durante uma sessão da Câmara Alta.

Abe disse que as medidas impõem regras definidas pelo exército chinês e violam a liberdade de voar acima do mar aberto, um direito de acordo com a lei internacional. Fonte: Associated Press.