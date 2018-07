Zona do euro quer reestruturação maior da dívida grega A zona do euro está trabalhando em uma reestruturação mais profunda da dívida da Grécia do que a determinada pelo acordo fechado em 21 de julho e pretende nomear uma autoridade para negociar com os detentores privados de bônus gregos, segundo informações de ministros de Finanças do bloco.