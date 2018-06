Zona do euro terá supervisor bancário até fim de 2013

Os líderes europeus concordaram na sexta-feira em ter em funcionamento um novo supervisor para os bancos da zona do euro no próximo ano, um passo que vai abrir o caminho para o fundo de resgate do bloco injetar capital diretamente nos bancos. A legislação para criar o supervisor, que ficará sob a autoridade do BCE, deve ser concluída este ano.

Na entrevista, Knot também manifestou apoio à proposta da Alemanha de dar poderes a um comissário europeu sobre orçamentos nacionais. "A crise do euro mostrou que as decisões sobre orçamentos nacionais não dizem respeito apenas às economias nacionais, mas às outras 16 nações (na zona do euro)", afirmou. As informações são da Dow Jones.