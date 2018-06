Zuckerberg se casa um dia após IPO do Facebook

Zuckerberg se casou neste sábado com Priscilla Chan, de 27 anos, com quem namora há quase uma década. A informação é de um convidado da cerimônia, autorizado a falar em nome do casal. Os dois se casaram em sua casa, na cidade de Palo Alto, na Califórnia (EUA), perante pouco menos de 100 convidados surpresos, que achavam que iriam participar de uma festa para celebrar a formatura de Priscilla em medicina.

Segundo o convidado que serviu de porta-voz, Zuckerberg deu à noiva uma anel "com um rubi muito simples". Deixando de lado seu tradicional modelito de blusa de moletom e tênis, o noivo usou uma terno azul marinho, enquanto Priscilla estava com um vestido branco, com véu e renda.

Zuckerberg conheceu Priscilla em Harvard, onde ele fundou o Facebook em um dormitório estudantil, em 2004. Eles estão juntos desde então. Ela se formou em Harvard em 2007, e depois deu aulas de ciência para o ensino fundamental por dois anos, antes de começar uma nova faculdade, de medicina, com especialização em pediatria.

O Facebook estreou nesta sexta-feira na bolsa Nasdaq, após sua Oferta Pública Inicial de ações (IPO, na sigla em inglês), por meio da qual a empresa levantou US$ 18,4 bilhões, chegando a um valor de mercado de mais de US$ 100 bilhões. Com isso, a fortuna de Zuckerberg chegou a US$ 19,3 bilhões, tornando o jovem de apenas 28 anos o 29º homem mais rico do mundo. As informações são da Associated Press.