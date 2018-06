Zuma diz que estado de saúde de Mandela continua sério, mas estável

(Atualizada às 14h40) JOHANESBURGO - O presidente da África do Sul, Jacob Zuma, informou nesta terça-feira, 11, que o estado de saúde de Nelson Mandela continua sério, mas estável.

Um comunicado do governo diz que Zuma está satisfeito com a equipe de médicos que cuida de Mandela e que os profissionais têm feito tudo o que podem para melhorar a saúde do ex-presidente. "Conhecendo ele (Mandela) como eu conheço, ele é um bom lutador, estará com a gente em breve."

Zuma disse também que informações divulgadas pela mídia, segundo as quais ele visitaria Mandela no hospital, não estão corretas.

O ex-presidente foi hospitalizado no sábado por causa de uma infecção pulmonar. Trata-se da quarta vez desde dezembro que o herói da luta contra o apartheid precisa ser internado. Mandela passou 27 anos na prisão antes de se tornar o primeiro presidente negro da África do Sul, em 1994./ AP

