Zuma diz que Mandela 'responde melhor ao tratamento'

JOHANESBURGO - O presidente da África do Sul, Jacob Zuma, disse nesta quarta-feira, 12, ao Parlamento do país que está feliz com o progresso no tratamento de Nelson Mandela, que "responde melhor" aos medicamentos no quinto dia de hospitalização.

Segundo Zuma, Mandela está superando "as dificuldades dos últimos dias". O quadro de saúde do líder que lutou contra o apartheid permanecia inalterado e "estável, mas sério", segundo relato feito mais cedo por um porta-voz do governo a uma rádio local nesta quarta.

Mandela, há cinco dias hospitalizado para tratar de uma infecção pulmonar, segue recebendo cuidados médicos, segundo o porta-voz da Presidência sul-africana Mac Maharaj, em declaração à rádio SAFM.

O Nobel da Paz foi internado no sábado com uma infecção pulmonar recorrente. Esta é a quarta vez desde dezembro que o Mandela é hospitalizado, e há uma sensação crescente entre os 53 milhões de sul-africanos de que um dia terão de dizer adeus ao líder. / AP e REUTERS