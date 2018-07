Zuma elogia acordo para encerrar greve na Lonmin

Segundo o The Wall Street Journal, Zuma disse: "eu estou muito feliz" com o acordo. "Seria um pouco estranho se não chegássemos a um acerto."

As condições nas minas precisam ser examinadas e possivelmente melhoraram, afirmou o presidente sul-africano durante visita à Europa. "Eu acho que nós temos que olhar para isso. É a maneira com a qual a indústria de mineração tem se relacionado com os trabalhadores, em termos de condições, acomodações, etc...", disse Zuma.

Os investidores devem ser encorajados a ver que o sistema da África do Sul oferece às empresas um parceiro que possa representar os trabalhadores nas negociações, acrescentou Zuma. "Se eu fosse um investidor, este incidente teria reafirmado a minha posição de investir na África do Sul." As informações são da Dow Jones.