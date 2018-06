Príncipe Harry deixa exército para ajudar família real

Seu escritório informou nesta sexta-feira que o príncipe, capitão do Exército e quarto na linha sucessória ao trono britânico, irá se transferir para um trabalho burocrático, tendo encerrado recentemente uma missão que o levou ao Afeganistão como piloto de helicóptero de ataque.

Entre suas atribuições estarão ajudar a organizar o evento Trooping the Colour, um desfile militar e sobrevoo anual em Londres que comemora o aniversário de sua avó, a rainha, que faz 88 anos em 2014.

Harry, de 29 anos, passou três anos e meio na Força Aérea e voltou uma semana atrás de um período de 20 semanas no Afeganistão, sua segunda rodada no país.

Sua atuação militar reforçou seu status na Grã-Bretanha e ajudou a superar sua reputação de rebelde da realeza, apesar de um contratempo em 2012, quando foi fotografado nu em uma festa e jogando bilhar em Las Vegas.

Durante o ano passado, Harry ficou em segundo plano na imprensa britânica graças ao destaque dado a seu irmão, William, de 31 anos, e sua esposa Kate, que celebraram o nascimento de seu primeiro filho, o príncipe George, em julho.

Os dois irmãos contam com o afeto do público britânico por serem filhos da princesa Diana, morta em um acidente de carro em Paris em 1997.

A imagem pública de Harry se aprimorou ainda mais em 2013, quando ele acompanhou soldados feridos em uma jornada de duas semanas pela Antártica para levantar fundos para instituições de caridade para militares.

Sua mudança para um trabalho burocrático acontece quando seu pai, o príncipe Charles, e seu irmão William assumem mais funções oficiais, enquanto a rainha reduz suas atividades.

No mês passado, Charles compareceu ao funeral de Nelson Mandela na África do Sul, representando a rainha, e no ano passado, pela primeira vez, a monarca não esteve presente na cúpula anual de líderes da Comunidade de Nações, enviando Charles em seu lugar.

Neste mês, William se inscreveu em um curso de administração rural de dez meses na Universidade de Cambridge, o que foi visto como gesto de preparação para quando ele herdar a propriedade do Ducado da Cornualha, administrada por seu pai.

O ducado e o título duque da Cornualha são tradicionalmente detidos pelo filho mais velho do monarca britânico no trono.

Anteriormente, o Palácio de Buckingham informou que Zara Phillips, neta da rainha e prima de Harry, deu à luz uma menina na sexta-feira, a 16ª na linha sucessória ao trono britânico.

(Por Belinda Goldsmith e Stephen Addison)