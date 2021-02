Além do 'Pantera Negra': o afrofuturismo está fazendo grande sucesso nos quadrinhos

Robert Ito, The New York Times - Life/Style

Quando Barak Obama foi eleito presidente em 2002, este fato impressionou particularmente o autor e ilustrador John Jennings por representar um rompimento tão sem precedentes da história americana que parecia algo pertencente a algum futuro muito distante.

“Antes disso, um presidente preto só poderia ser visto em um filme de ficção científica”, ele disse em uma entrevista por telefone em janeiro. Jennings o comparou aos saltos da imaginação que encontramos em obras mais avançadas definidas como Afrofuturistas.

Este ano, os fãs do Afrofuturismo verão uma enorme safra de quadrinhos e graphic novels, como primeiras propostas de uma nova linha dedicada à ficção especulativa preta, e reedições de títulos afrofuturistas de editoras de quadrinhos como DC e Dark Horse.

O afrofuturismo, seja em romances, filmes ou música, imagina mundos e futuros em que a diáspora e a ficção científica africanas se intersectam. O termo foi cunhado pelo escritor Mark Dery em 1993 e desde então tem sido aplicado aos romances de Octavia Butler (Kindred, Laços de Sangue), a gêneros musicais do compositor de jazz Sun Ra e mais recentemente filmes como Corra! e Pantera Negra, que apresentou uma bela visão tecnologicamente avançada da nação movida a vibrânio, Wakanda.

“O Afrofutrismo não é uma novidade”, disse Ytasha L. Womack, crítica cultural e autora de Afrofuturism: The World of Black Sci-Fi and Fantasy Culture, uma cartilha e história do movimento e da sua estética. “Mas a enorme variedade de quadrinhos e graphic novels disponíveis é com certeza uma experiência nova”.

Entre graphic novels publicados em janeiro está After the Rain, adaptação de um conto do autor nigeriano americano Nnedi Okorafor e Infinitum, uma história de reis Africanos e de batalhas espaciais do artista Tim Fielder de Nova York.

Fevereiro é marcado pelo tão aguardado retorno do quadrinho Pantera Negra, escrito por Ta-Nehisi Coates, que o autor premiado pelo National Book Award começou em 2016, bem como o mais recente episódio de Far Sector, uma série escrita por N.K. Jemisin, e inspirada pela atriz e cantora Janelle Monaé, sobre a primeira mulher preta a tornar-se membro do Green Lantern Corps intergaláctico.

Obras mais antigas estão recebendo um novo look. Superheróis pretos da companhia de quadrinhos Milestone dos anos 90 - como Icon, um alien espacial que chega à Terra em 1839 e assume a forma de um afro-americano - estão encontrando novos leitores no serviço por assinatura DC Universe Infinite lançado em janeiro. Ao mesmo tempo, a editora de Oregon Dark Horse planeja lançar os quadrinhos do escritor Roye Okupe nascido na Nigéria, que anteriormente os publicou com recursos próprios, como suas séries afrofuturistas E.X.O., a história de um super-herói ambientada na Nigéria em 2025.

Os quadrinhos são particularmente adequados ao afrofuturismo, disse Womack. Muitas narrativas afrofuturistas não são lineares, algo que os quadrinhos, com a sua capacidade de mover e empilhar painéis para brincar com as noções de tempo, podem transmitir. Os quadrinistas também podem empregar elementos visuais como imagens do Black Arts Movement, ou figuras da mitologia Yoruba e Igbo, em formas não disponíveis aos escritores de prosa.

O afrofuturismo está constantemente se movendo no futuro e de volta ao passado, inclusive com as referências visuais que fazem”, disse Womack.

After the Rain marca o lançamento da Megascope, uma linha de livros da editora Abrams “que quer mostrar as obras especulativas de e para pessoas não brancas”. Entre os seus assessores está o acadêmico e autor Henry Louis Gates Jr.

“O afrofuturismo é genérico”, disse Jennings, fundador e criador da Megascope. “Na realidade, trata-se de ficção especulativa preta. Mas esta é uma espécie de descrição. Só não quero que as pessoas pensem que a Megascope é exclusivamente afrofuturista. Nós estamos deixando os livros de horror, a ficção policial, a ficção histórica.”

Okorafor, atora do seu título de estreia, Depois da Chuva, considera a sua obra Africanofuturismo, um termo que ela cunhou para descrever uma subcategoria de ficção científica semelhante ao afrofuturismo, mas mais profundamente arraigada na cultura e história africanas, do que na experiência africana-americana. “Nnedi é um autor muito quente neste momento”, disse Jennings, “por isso acho que será uma grande estreia”.

Em abril, a Megascope publicará Hardears uma história de aventuras fantástica ambientada na Ilha Jouvert, uma versão de Barbados povoada por criaturas míticas - gigantes ‘admiradores da lua e ‘soucouyants’ que mudam de forma - extraídos do folclore caribenho. Black Star, história de gato e rato de dois astronautas perdidos em um planeta desolado, sairá em maio.

Professor de estudos culturais e de mídia da Universidade da Califórnia em Riverside, Jennings dedicou grande parte da sua carreira ao afrofuturismo, escreveu obras acadêmicas sobre este tema e dirigiu painéis dedicados aos quadrinhos afrofuturistas. Ele trabalhou com o artista Stacey Robinson como o duo Black Kirby, reimaginando a obra do artista da Marvel, Jack Kirby, através de lentes afro-americanas: por exemplo, The Unkillable Buck, baseado em O Incrível Hulk.

Para Jennings, Martin Luther King foi um afrofuturista. “O topo da montanha, de que o dr. King falava, não existe neste universo”, disse Jennings. “É uma criação da imaginação do que o futuro poderá ser”.

Para Infinitum, lançado pela Amistad Press, da HarperCollins, Fielder criou Aja Oba, um poderoso rei africano amaldiçoado a ter vida eterna. Oba viaja da África para os Estados Unidos, e mais além testemunhando a façanha de Aníbal atravessando os Alpes, o surgimento da escravidão americana, o movimento pelos direitos civis e (entregando o final da trama) a morte do nosso sistema solar.

Infinitum tem uma percepção distintamente cinematográfica - entre as influências de Fielder está o artista Ralph McQuarrie de Star Wars - e as referências e influências compartilhadas entre quadrinhos e filmes deverão continuar. Depois que Coates recomeçar (e acabar, após três edições) Pantera Negra, a Marvel Studios deverá lançar Pantera Negra II, e na Disney, os produtores estão trabalhando com a companhia de quadrinhos Kugali em Iwaju, uma série animada em um Lagos futurista.

Talvez, acima de tudo, os quadrinhos afrofuturistas sejam um meio para fazer uma reivindicação racial inclusiva a uma multidão de futuros. "E só por se tratar de temas pretos não significa que seja apenas para pessoas pretas", disse Jennings, “Adoro Daredevil, mas a Marvel jamais diria: ‘Olha, este é só para irlandeses-americanos brancos, pobres'. Estas histórias são para todos”. /TRADUÇÃO DE ANNA CAPOVILLA

