Airbnb: uma noite no carro 'hot dog' ou na casa dos sonhos da Barbie

Jacey Fortin e Derrick Bryson Taylor, The New York Times

Era uma noite cálida em Evanston, Illinois, ao norte de Chicago, e o Wienermobile (o famoso automóvel em formato de salsicha) estava pronto para abrigar um hóspede. No veículo, verdadeira máquina de marketing da marca de carne Oscar Mayer, há uma cama para um hóspede e um frigobar, além de óculos em formato de hot dog, macacões confortáveis com desenhos de cachorros-quentes – com todos os acompanhamentos possíveis. Era a primeira vez que um Wienermobile estava decorado para uma acomodação paga, resultado de uma colaboração entre a Oscar Mayer e a Airbnb, a plataforma de compartilhamento de hospedagens.

O dirigível da Goodyear recebeu hóspedes da Airbnb no mês passado, em Ohio. Uma versão em tamanho natural da Casa dos Sonhos da Barbie, em Malibu, abriu recentemente suas portas. E neste mês, será a vez de Downton Abbey – o castelo de Highclere, no Hampshire, na Inglaterra – receber alguns hóspedes. Todas estas ofertas fazem parte de uma campanha de marketing da Airbnb, e todas elas ganharão manchetes. O objetivo é exatamente este.

“Acho que, no futuro, muitas marcas precisarão fazer o mesmo para ganhar ampla cobertura da mídia, não só publicidade”, avaliou o diretor da Airbnb, Brian Chesky

Bonnie Rosenberg e o marido, Bill Welense, hospedaram-se no Wienermobile no dia 1º de agosto. Bonnie sabia que se tratava de uma jogada de marketing, mas de início pareceu uma coisa de mau gosto, embora engraçada. “Vi um artigo no Twitter, do jornal ‘The Chicago Tribune’, cobrindo o caso, e pensei: Que ideia!”.

O Wienermobile e oportunidades semelhantes de pernoite estão disponíveis só por poucas noites. A escassez de ofertas pode ser eficaz para as companhias que buscam cobertura da imprensa, segundo Ton Berman, professor de marketing da Wharton School na Pensilvânia. “Terá de ser mais uma história interessante – vamos chamá-la de realização de um anseio - do que uma verdadeira experiência”, acrescentou.

Airbnb

Os artigos que falam de marcas que realizam oportunidades interessantes podem ser um marketing excelente. A Airbnb está avaliada em cerca de US$ 30 bilhões: vale a pena acompanhar sua expansão além do pernoite dos sonhos e no reino da experiência. A plataforma é uma força revolucionária nos setores de hotelaria e imóveis – e entra em choque com prefeituras, bairros e moradores em todo o mundo.

Outras experiências

Em Malibu, na Califórnia, a mansão de Barbie se associou à Airbnb para promover o 60º aniversário da marca da boneca. Em meio a uma profusão de cor de rosa para estas hospedagens especiais, a propriedade foi aberta por apenas duas noites. No entanto, teve ampla cobertura da imprensa. Algumas marcas estão em contato com a Airbnb para criar as experiências do tipo das que foram notícia ou pegaram fogo nas redes sociais. Mas outras, disse Chesky, começaram a buscar informações independentemente.

A Airbnb planeja abrir o seu capital em 2020, algo que os funcionários buscam há tempo. Para Bonnie Rosenberg, o Wienermobile foi definitivamente uma daquelas experiências que as pessoas fazem uma vez na vida. “Acho que foi uma coisa única diferente de todos os outros Airbnb que encontrei”, comparou. / TRADUÇÃO DE ANNA CAPOVILLA