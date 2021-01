Aplicativos de exercícios físicos podem te ajudar a se manter na ativa nestes tempos de pandemia

Talya Minsberg, The New York Times - Life/Style

A pandemia de coronavírus faz com que fiquemos muito dentro de casa. O que faz com que se torne muito mais importante (e mais difícil) manter-se em movimento. Com 2021 ainda começando, selecionamos algumas dicas para que você saia um pouco de casa, ou pelo menos, do sofá.

Guias de áudio para correr

Leia Também Para envelhecer bem, aumente o ritmo ou varie as atividades físicas

Começou um forte boom da corrida quando muitas pessoas voltaram ao seu exercício mais simples: um pé diante do outro até gastar uma quantidade de tempo adequada longe de sua casa que agora parece ter encolhido.

Se você precisar de um novo incentivo para voltar a sair, ou de volta à esteira, tente um aplicativo como Nike Run Club ou Asics Studio que tem corridas guiadas sem custo. Em geral, elas são acompanhadas por música e por um treinador que oferece as instruções e a motivação. Ambos os aplicativos têm corrida para iniciantes e para os corredores mais avançados que procuram exercícios de velocidade ou intervalos. Um pouco mais de motivação pode levar bem longe.

Aplicativos para pedalar em casa

Sente falta de andar de bicicleta na rua e não está interessada em comprar uma bicicleta ergométrica? Então pode comprar um rolo de treino para bicicleta, ou uma bike trainer para interiores, que lhe permite andar de bicicleta com toda a segurança dentro de casa. Acrescente um aplicativo para tornar as coisas mais divertidas em vez de ficar olhando para a parede na sua frente na sala.

A Rouvy tem rotas virtuais e desafios, como percorrer a rota Ironman Australia completa, com os mapas das elevações e o vídeo da corrida. Também pode –se fazer parte de um mundo virtual e correr com a Zwift, com suas corridas “live” em que é possível pedalar ao lado de atletas do mundo todo.

Ioga com Adriene

Se procura uma aula de ioga simples que parece feita especialmente para você, não precisa ir mais longe do que a Ioga com Adriene, de Adriene Mushler, que a revista do The New York Times definiu como “a rainha da ioga da pandemia”. No YouTube, Adriene criou a ioga gratuita para escritores e a ioga para chefs, ioga para corredores e ioga para viajantes, ioga para praticantes de hipismo e ioga para surfistas, e recentemente um vídeo intitulado “Yoga for When You Feel Dead Inside” (Yoga para quando você estiver se sentindo morto por dentro). E tem ainda “viagens” de ioga de 30 dias de duração.

Peloton – Com ou sem equipamento

Evidentemente, você já ouviu falar na bike e esteira Peloton. Mas a companhia tem também uma série de aulas e programas em seu aplicativo para os que querem manter a forma em casa sem um grande investimento em aparelhos. Você pode escolher os programas de treinamento que exigem equipamento específico ou os que não exigem equipamento.

A Peloton é uma das maiores e mais famosas marcas em matéria de exercícios físicos em casa. E os seus professores compreendem a dificuldade de se exercitar, sempre que você possa encontrar espaço. Não é raro um instrutor lembrar aos participantes de encontrarem um local onde possam esticar os braços sem bater em alguém ou em alguma coisa.

Aulas "boutique"

Sente falta de poder experimentar as aulas de fitness boutique? O Obé Fitness tem numerosas aulas disponíveis on demand, mas uma de suas maiores vantagens é a diversidade das aulas ao vivo, filmadas em estúdios de cor pastel parecidos com os quadrados de uma página da Instagram. Em qualquer dia, há alguma combinação de aulas de Pilates e de dança, de cardioboxing, ioga sculpt, barra e força.

Tem em mente algum tipo de exercício? Veja no YouTube

Se você tem uma ideia do que está procurando para uma aula – seja um exercício básico de 10 minutos, uma rotina de alongamento pré-natal de 15 minutos ou uma aula de 30 minutos para peso corporal – muitas das nossas melhores opções podem ser encontradas gratuitamente no YouTube. Difícil é escolher entre tanta variedade, por isso esteja preparado para encontrar milhares de resultados que poderão se revelar muito eficazes. / TRADUÇÃO DE ANNA CAPOVILLA

The New York Times Licensing Group - Todos os direitos reservados. É proibido todo tipo de reprodução sem autorização por escrito do The New York Times.