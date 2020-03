Em Bangladesh, cresce a briga pelo controle da segurança de fábricas

Elizabeth Paton, The New York Times

Rima Khatun estava passando na frente da Natural Sweater Village, nos arredores de Dhaka, Bangladesh, quando uma caldeira a gás explodiu lá dentro. Um muro desmoronou sobre a calçada, ferindo 10 pessoas. Khatun, de 20 anos, morreu no acidente. Sua morte provocou indignação em Bangladesh, onde 4,5 milhões de pessoas trabalham em 4,5 mil fábricas de exportação de roupas.

O acidente despertou lembranças do desastre do Rana Plaza, em 2013, o desabamento de um prédio que abrigava várias fábricas e deixou mais 1,1 mil mortos. Embora o acidente que matou Khatun tenha sido muito menor, suscitou preocupações com o risco de retrocessos na segurança dos trabalhadores.

Desde o desastre do Rana Plaza, considerado o mais mortal da história da indústria de vestuário do país, Bangladesh passou por uma das mais eficazes campanhas para melhorar as condições de trabalho e segurança. O enorme número de mortes obrigou varejistas como Target, Walmart e H&M a encarar os inúmeros abusos que ocorriam em suas cadeias de suprimentos. Temendo boicotes, as marcas ocidentais trabalharam com sindicatos, proprietários de fábricas, organizações não-governamentais e o governo de Bangladesh para melhorar a segurança.

Sistemas de alarme de incêndio foram instalados em milhares de fábricas, e as portas corta-fogo, sprinklers, reformas elétricas e melhorias estruturais se multiplicaram. Os salários aumentaram. Os direitos trabalhistas se expandiram. Mas agora Bangladesh, o segundo maior exportador de peças de vestuário depois da China, encontra-se em uma encruzilhada, pois os acordos firmados após o desastre do Rana Plaza estão expirando. A batalha para ver quem controla a segurança nas fábricas tem consequências não apenas para Bangladesh, mas também para os consumidores de todo o mundo.

De um lado, estão os proprietários de fábricas locais, que acreditam que é hora de o monitoramento internacional chegar ao fim. Do outro, estão os grupos de trabalhadores e as organizações sem fins lucrativos que os apoiam, lutando para preservar os benefícios conquistados com muito esforço.

Também estão nessa disputa as marcas ocidentais, preocupadas com seus custos e também com sua reputação. Todos querem ter influência sobre as políticas que gerenciam os US$ 34 bilhões em vestuário exportados anualmente por Bangladesh. No meio desse tabuleiro, estão milhões de trabalhadores.

Antes do desastre do Rana Plaza, as empresas ocidentais em grande medida confiavam em suas próprias práticas de auditoria para monitorar fornecedores em Bangladesh. Mortes acidentais eram comuns. Logo depois, as marcas ocidentais chegaram a dois acordos históricos sobre segurança.

O primeiro foi o Acordo sobre Incêndio e Segurança de Construção em Bangladesh, um contrato vinculante, assinado basicamente por marcas europeias como H&M, Hugo Boss e Primark. O segundo foi Aliança para a Segurança do Trabalhador de Bangladesh, bem menos restritiva, assinada principalmente por empresas americanas como Walmart, Gap e Target. Ambos foram ratificados em 2013.

As marcas signatárias foram obrigadas a divulgar publicamente quais eram seus fornecedores, na esperança de que a transparência pudesse melhorar as condições de trabalho. Ambos os acordos estabeleceram padrões de segurança. Fiscais independentes inspecionaram mais de 2,5 mil fábricas, colocando mais de 300 sob alerta. Quando os acordos iniciais se encerraram, em 2018, a segurança havia sido radicalmente aprimorada.

“O Acordo e a Aliança foram eventos históricos catalisados pela tragédia de Rana Plaza”, disse Michael Posner, professor de ética e finanças da Universidade de Nova York. “Como houve participação de muitas empresas, de fato ocorreram melhorias sem precedentes na segurança das fábricas. Mas o governo de Bangladesh não está preparado para deixar que grupos externos liderem esse processo no futuro”.

Os proprietários de fábricas de Bangladesh, muitos dos quais com assento no Parlamento, querem devolver ao governo a responsabilidade pela segurança. Com apoio do governo, a Associação de Fabricantes e Exportadores de Roupas de Bangladesh, um grupo privado que faz lobby em nome de 4.375 proprietários de fábricas, criou um sistema: o Conselho de Sustentabilidade de Roupas. O objetivo é consolidar a supervisão da segurança em um único órgão de Bangladesh, substituindo iniciativas anteriores. A transição já está em andamento.

“Está na hora de Bangladesh reivindicar seu próprio espaço, claramente definido por regras que beneficiam e satisfazem todas as partes interessadas”, disse Rubana Huq, presidente da associação. Huq pertence à elite social e política de Dhaka, assim como muitos proprietários de fábricas.

Esses laços suscitam críticas e preocupações quanto aos conflitos de interesse. Mesmo se o progresso na segurança for mantido, os grandes desafios vão permanecer, como salários baixos e abuso. Existem milhares de fábricas que são subcontratadas e não são responsabilizadas por nenhum acordo.

No ano passado, os trabalhadores do vestuário fizeram protestos pelo salário mínimo, que atualmente é de 8 mil taka, ou US$ 94 por mês, para o nível mais baixo de qualificação. “Roupas baratas não são baratas”, disse Kalpona Akter, diretora executiva do Centro de Solidariedade ao Trabalhador de Bangladesh. “Alguém sempre tem que pagar por elas. E esse alguém é o trabalhador”. / TRADUÇÃO DE RENATO PRELORENTZOU