Bolsa dos Estados Unidos se agiganta sobre as demais. Mas a que custo?

Jeff Sommer, The New York Times

Grande parte do mundo se recuperou da crise financeira global de dez anos atrás, mas um mercado prosperou praticamente mais do que todos os outros: o mercado de ações dos Estados Unidos.

O mercado americano ultrapassou o crescimento da economia dos EUA a tal ponto que constitui uma entidade global discrepante. Permanecem, entretanto, questões não resolvidas, como a possibilidade de esta alta, que ajudou a alimentar a desigualdade econômica nos EUA, persistir, e suas consequências internas e globais.

O excepcional desempenho do mercado americano se destaca particularmente em uma pesquisa global dos mercados e das diferentes economias depois da crise, divulgada este mês pela Instituição Brookings e realizada por Eswar Prasad, um pesquisador da instituição.

“Tem havido uma discrepância entre os mercados de ações e as economias mundiais”, afirmou o professor Prasad. “Mas os EUA se destacam”. E acrescentou que não é comum ver tal discrepância por um período tão prolongado.

A pesquisa da Brookings mostra que, embora as duas maiores economias emergentes - da China e da Índia -, tenham apresentado um crescimento maior do que o dos EUA, os mercados de ações destes países não tiveram um desempenho tão bom quanto sua equivalente americana. Os ganhos das ações da Índia foram substanciais em moeda local, a rupia, mas foram quase eliminados quando traduzidos em dólares. O mercado acionário chinês perdeu valor.

Do final de 2007 até o fim de junho deste ano, afirma a pesquisa, o Produto interno Bruto dos EUA cresceu 18%, depois do ajuste para levar em conta a inflação. Sem o ajuste, o PIB dos EUA cresceu mais ainda: 38%. Mas o índice de 500 ações da Standard & Poor’s dobrou de dezembro de 2007 até agosto de 2018. O desempenho superior do mercado acionário americano pode ser explicado pela elevação da parcela dos lucros corporativos na economia interna e pela força extraordinária do poder financeiro americano em escala global.

Embora os Estados Unidos tenham contribuído para a crise financeira global, este foi um fator de estabilidade, e atraiu investimentos do mundo todo. Na época, o dólar se fortaleceu em relação à maioria das outras moedas, tornando-se um elemento ainda mais fundamental do sistema financeiro mundial, afirmou o professor Prasad.

A China é o raro país cuja moeda, o renminbi, na realidade se fortaleceu modestamente em relação ao dólar desde o final de 2007. Mas isto não foi o bastante para contrabalançar o declínio do mercado acionário de Xangai, que caiu 48% em renminbi, e 45% em termos do dólar. Além disso, o mercado chinês ficou bem atrás dos outros mercados, assim como a economia chinesa.

O mercado de ações americano poderá subir por algum tempo. Mas isto poderá elevar as tensões políticas internas. De uma perspectiva global, o mercado de ações americano parece estar atraindo capitais que poderiam fortalecer outros mercados e economias. O mercado americano enriqueceu os investidores em ações. Mas a década de desempenho extraordinário incorreu em custos crescentes.