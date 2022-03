Brasil vê aumento da taxa de obesidade e criação de leis voltadas para pessoas com sobrepeso

RECIFE – Em Recife, as escolas estão comprando carteiras maiores, os hospitais estão adquirindo camas e aparelhos de ressonância magnética maiores, e o teatro histórico no centro da cidade está oferecendo assentos mais amplos. A capital pernambucana é uma das cidades mais gordas do Brasil. Também está rapidamente se tornando um dos lugares mais acolhedores do mundo para pessoas com obesidade. Isso porque Recife faz parte de um movimento acelerado no maior país da América Latina que, segundo especialistas, rapidamente fez do Brasil o líder mundial em garantir proteções para pessoas com excesso de peso.

Nos últimos 20 anos, a taxa de obesidade no Brasil dobrou para mais de 1 em cada 4 adultos. Em resposta, ativistas lutaram para tornar a vida menos difícil para brasileiros com excesso de peso – e o sucesso de seus esforços se destaca globalmente por mudar não apenas atitudes, mas leis.

Medidas em todo o país agora conferem aos obesos assentos preferenciais no metrô, prioridade em locais como bancos e, em alguns casos, proteção contra discriminação. Em Recife, uma lei aprovada no ano passado exige que as escolas comprem carteiras maiores e eduquem os professores sobre discriminação baseada no peso para que possam incluir a discussão em suas aulas. Outra lei criou um dia anual para promover os direitos das pessoas com excesso de peso.

“Há muito mais que podemos fazer em nível nacional e, se Deus quiser, um dia podemos nos tornar internacionais”, disse Karla Rezende, ativista em Recife que começou a pressionar pelas novas leis depois de perceber que os cintos de segurança típicos dos aviões não cabiam nela. “Há pessoas gordas em todos os lugares, e todas elas sofrem.”

Ela fez uma pausa e depois esclareceu: As expectativas culturais no Brasil podem significar que os brasileiros com excesso de peso tem uma vida particularmente difícil. “A exigência do corpo perfeito”, ela disse. “As curvas perfeitas.”

Como muitos países, o Brasil começou recentemente a enfrentar o racismo, o sexismo e a homofobia. Mas em uma nação onde o corpo está frequentemente em evidência uma discussão nacional também está surgindo agora sobre como o país trata as pessoas com excesso de peso.

“Gordofobia” tornou-se uma palavra da moda no Brasil. Está no centro de debates acalorados em um dos programas de televisão mais assistidos do Brasil, o reality show Big Brother, e é o principal assunto discutido no Instagram e nas contas do TikTok com milhões de seguidores.

A maior estrela pop do Brasil, Anitta, chamou a atenção ao incluir mulheres obesas em seus videoclipes e por não esconder sua celulite. E depois que a estrela da música sertaneja Marília Mendonça morreu em um acidente de avião no ano passado, alguns jornalistas e comentaristas foram amplamente criticados por mencionar seu peso.

De certa forma, o Brasil está acompanhando a tendência nos Estados Unidos e na Europa, onde modelos maiores se tornaram mais comuns nas passarelas. Mas quando se trata de políticas públicas, o movimento no Brasil ultrapassou rapidamente muitos outros países, dizem os especialistas. O debate passou da mídia para as prefeituras, as legislaturas estaduais e o Congresso.

Em 2015, o Brasil alterou uma lei federal de 15 anos para estender as proteções para pessoas com deficiência àquelas que estão acima do peso, dando-lhes direito a assentos preferenciais no transporte público e prioridade em determinados locais, como bancos. Em São Paulo, agora há assentos mais largos para obesos no metrô e, no Rio de Janeiro, há alguns no Maracanã.

Três estados brasileiros dedicaram recentemente o dia 10 de setembro à promoção dos direitos das pessoas obesas. E um desses estados, Rondônia, também aprovou em dezembro uma lei que garante às pessoas com excesso de peso “acesso a todos os lugares”, “tratamento digno” e proteção contra a “gordofobia”.

Nos tribunais brasileiros, as decisões começaram a mencionar a gordofobia em 2014 e têm aumentado constantemente desde então, de acordo com uma revisão das sentenças disponíveis pelo Gorda na Lei, um grupo ativista brasileiro. Em outubro, um juiz ordenou que um comediante pagasse uma multa de US$ 1.000 por fazer piadas sobre o peso de uma dançarina brasileira obesa. “O réu exalava gordofobia inequívoca”, disse o juiz na decisão. A liberdade de expressão é permitida, acrescentou o juiz, “mas é dever do Estado proteger as minorias”.

Ainda assim, a fiscalização ainda é muitas vezes deficiente no Brasil. Rayane Souza, cofundadora do Gorda na Lei, disse que muitos meios de transporte público continuam inacessíveis apesar da lei de 2015. Ela citou um incidente recente em Guarapari, onde uma mulher com excesso de peso ficou presa na catraca de um ônibus municipal.

Em 2020, quase 29% dos brasileiros com mais de 20 anos eram obesos, acima dos cerca de 15% em 2000, um dos maiores aumentos de qualquer país nesse período, de acordo com o Institute for Health Metrics and Evaluation da Universidade de Washington. Entre as 10 nações mais populosas, apenas México, Estados Unidos e Rússia apresentaram taxas mais altas de obesidade, variando entre 31% e 37%, segundo os dados.

Claudia Cozer Kalil, endocrinologista de um dos principais hospitais do Brasil em São Paulo, atribuiu o aumento da obesidade em parte ao aumento dos salários que levou a dietas pobres de fast food e alimentos processados. À medida que a obesidade aumentou, ela disse, também aumentaram os problemas de saúde relacionados, como diabetes, pressão alta e apnéia do sono.

Ela disse que o governo deveria fazer mais para resolver o problema, incluindo uma melhor rotulagem de alimentos. No Brasil, por exemplo, os rótulos nutricionais geralmente não incluem açúcar. Ainda assim, ela apoiou as leis. “O fato é que a população está mais pesada”, ela disse. “Então temos que nos adaptar a isso.”

Carol Stadtler, fundadora do Beauties of the Body, outro grupo ativista em Recife, disse que pessoas obesas se encaixando na sociedade era uma parte do movimento. Talvez o mais importante fosse fazer com que elas se encaixassem fisicamente na sociedade, ela disse.

“Não se trata apenas de ser bonita ou feia ou ter o corpo da mulher brasileira”, ela disse, falando após o concurso, onde disse que as cadeiras do teatro deixaram marcas dolorosas em suas pernas. “É também sobre como não cabemos em cadeiras.” /TRADUÇÃO LÍVIA BUELONI GONÇALVES

The New York Times Licensing Group - Todos os direitos reservados. É proibido todo tipo de reprodução sem autorização por escrito do The New York Times