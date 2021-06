Cães mal-humorados se saem melhor do que os amistosos em alguns testes de aprendizado

O seu cachorro é mal-humorado? Pode ser que ele tenha alguns talentos escondidos.

Em um recente estudo realizado na Hungria, os pesquisadores descobriram que os cachorros com características de personalidade que catalogaram como “mal-humorado” podem aprender com estranhos melhor do que cachorros mais tranquilos.

Obviamente, este é um talento limitado, mas os tutores de cachorros mal-humorados talvez fiquem felizes com esta boa notícia.

Aqui estão algumas características que os pesquisadores colocaram na categoria mal-humorada: eles ladram com facilidade, rosnam quando incomodados, não atendem quando chamados, guardam a sua comida para que outros cães ou pessoas não a tirem deles; são ativos e inquietos. Este é um cachorro que, segundo afirmam os cuidadores dos lares para animais, precisam de donos muito especiais. É um cachorro que os donos muitos especiais têm sempre de explicar para os amigos: Esta é a cadeira de Fluffy. É o tapete de Fluffy. Na realidade, esta casa é de Fluffy, toda ela. Melhor a gente ir sair e ir a um café.

Peter Pongracz, cuja especialidade na Universidade de Epotvos Lorand, em Budapeste é o estudo das interações de humanos e cães, relatou as recentes descobertas na revista Animals sob um longo título que começa “Cachorros mal-humorados são alunos inteligentes”.

(Uma pequena advertência para potenciais proprietários de cães: O estudo não diz qual é a raça mais mal-humorada. Os cientistas estudaram as diferenças em cada cachorro, todos de estimação.)

Pongracz realizou os experimentos porque em pesquisas anteriores notou que cães dominantes e cães submissos em famílias que tinham mais de um cachorro apresentavam diferenças no estilo de aprendizado.

Em ambos os estudos, a tarefa do cachorro continuava a mesma. Pongracz e seus colegas puseram uma comida ou um brinquedo favorito bem à vista atrás de uma cerca de arame em formato de V. Instintivamente, os cachorros tentavam alcançar a comida, infelizmente sem sucesso. Eles precisavam inicialmente afastar-se da comida, dar uma volta contornando-a até chegarem mais perto. Para a mente do cachorro, esta ideia é muito estranha. A comida com um aroma maravilhoso está bem ali. Por que afastar-se dela?

“É uma tarefa muito difícil para um cachorro que está sozinho”, disse Pongracz.

Os cachorros são alunos sociáveis, o que significa que vendo o que outro (cão ou pessoa) faz, aprendem a fazer o mesmo. No estudo inicial, os cachorros que ocupavam uma posição dominante em um casa com muitos cachorros não tinham muita chance de aprender observando outros cachorros, enquanto os mais submissos, talvez acostumados a olhar o que os outros cachorros faziam, se saíam muito bem. Mas quando uma pessoa mostrava a solução, todos faziam o mesmo.

No recente experimento, os cachorros tinham de recuperar um objeto colocado atrás de uma cerca em V. Os mal-humorados e os agradáveis tiveram o mesmo desempenho quando precisaram descobrir a solução do problema sozinhos, ou quando o proprietário mostrava como chegar à comida.

Mas os cachorros mal-humorados se saíam muito melhor quando um estranho demonstrava como fazer isto.

“Eles se mantinham muito atentos”, disse Pongracz. Qual o motivo disso é uma pergunta que ainda não foi respondida.

Segundo Monique Udell, diretora do Laboratório de Interação Humano-Animal da Universidade Estadual de Oregon, que não participou da pesquisa, esta mostrou, assim como um volume cada vez maior de outras obras, “que a individualidade dos cachorros e a sua experiência de vida influem no desempenho em todo tipo de tarefas”.

Mas, afirmou, as características da categoria 'mal-humorado' aparentemente tomam duas direções.

Treinadora de cães e também pesquisadora, Udell disse que os treinadores sabem há muito que os cachorros cheios de energia e até mesmo hiperativos, enquanto bichos de estimação de uma família, podem ser excelentes em tarefas como pastoreio, obediência ou para guarda.

“Não se mostrarem dispostos a voltar quando chamados” é típico deste tipo de cachorros, assim como uma menor inibição, ela disse. As outras características incluídas na categoria dos mal-humorados do estudo relacionadas a agressão, proteção do alimento, não coincidiram com a sua experiência.

Portanto, ela indaga se seria possível que alguma outra característica além deste mau humor poderia estar subjacente a todas as tendências do comportamento atribuídas a esta categoria.

Pongracz tem quatro cachorros, todos da mesma espécie de cães pastores húngaros, Mudi, e cada um deles tem uma personalidade diferente. “Mas todos latem bastante”, ele disse. “São barulhentos”. /TRADUÇÃO DE ANNA CAPOVILLA

