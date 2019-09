Casper Klynge: o primeiro embaixador do mundo da indústria tecnológica

Adam Satariano, The New York Times

COPENHAGUE - Casper Klynge, diplomata de carreira da Dinamarca, trabalhou em lugares turbulentos. Certa vez, passou 18 meses atuando na reconstrução do Afeganistão. Há dois anos, chefiou uma missão de gestão de crises no Kosovo. No entanto, Klynge, 46, diz que a sua tarefa mais difícil no exterior é talvez a que está exercendo agora, como o primeiro embaixador do mundo para a indústria tecnológica.

Em 2017, a Dinamarca inovou com a criação formal de um cargo diplomático para representar os seus interesses junto a companhias como Facebook e Google. “O que mais afeta a sociedade nos nossos dias? O que acontece em um país no sul da Europa, ou no Sudeste Asiático, ou na América Latina, ou as grandes plataformas de tecnologia?” disse Klynge. “Na minha opinião, os nossos valores, as nossas instituições, a democracia, os direitos humanos, estão sendo ameaçados neste momento pelo surgimento de novas tecnologias”.

“Estas companhias, originalmente movidas por interesses comerciais, hoje se tornaram verdadeiros atores políticos externos”. O que preocupa particularmente as autoridades dinamarquesas é o fato de que a mudança tecnológica gerou desafios que abalam outras democracias ocidentais: a difusão de conteúdo falso nas redes sociais, questões de privacidade, segurança cibernética, e os baixos impostos que estas companhias pagam fora dos Estados Unidos.

A posição de Klynge se insere em uma iniciativa preocupada em “garantir que os governos democráticos estabeleçam limites à indústria tecnológica, e não o contrário’, afirmou Jeppe Kofod, ministro do Exterior da Dinamarca. Mas após dois anos no cargo, Klynge não tem mais nenhuma ilusão quanto à possibilidade de os temores do país constituírem algum tipo de preocupação para os executivos do Vale do Silício.

A população de 5,8 milhões de habitantes da Dinamarca é menor do que a área da Baía de São Francisco. Além disso, menos de 0,3 por cento dos 2,4 bilhões de usuários do Facebook em todo o globo vivem no país escandinavo. Ele nunca falou com Mark Zuckerberg, do Facebook, Sundar Pichai, do Google, ou Tim Cook, da Apple. “Bastaram algumas reuniões para compreendermos o alcance e as intenções específicas do papel de Klynge”, disse Peter Münster, porta-voz do Facebook. Agora, prosseguiu, “mantemos um bom diálogo construtivo com o embaixador de tecnologia dinamarquês.”

A Dinamarca foi criticada por colocar as corporações no mesmo patamar de governos soberanos; no entanto, outros países também estão destinando recursos diplomáticos à indústria tecnológica. A França criou o cargo de embaixador para assuntos digitais, e Austrália, Grã-Bretanha e Alemanha, entre outros, aumentaram os cargos na área de tecnologia.

Klynge tem uma equipe de cerca de 11 funcionários: sete na Califórnia, três na Dinamarca e um na China. O seu escritório é em Palo Alto, na Califórnia, não muito longe da sede de muitas empresas tecnológicas. Em vez das frequentes tentativas frustradas para falar com expoentes dos altos escalões, Klynge dedica o seu tempo a funcionários dos escalões inferiores, ex-empregados, pessoas que trabalham com pequenas companhias concorrentes, organizações da sociedade civil e funcionários do governo.

A sua equipe envia telegramas com informações sigilosas aos líderes dos governos explicando o que ocorre nas companhias, além de relatórios sobre questões como segurança cibernética, a crescente utilização de dados referentes à saúde, e veículos autônomos. Klynge viajou para outros centros tecnológicos; durante a metade do ano visitou China, Índia e países da Europa.

O diplomata conta com alguns sucessos. No ano passado, quando um cidadão dinamarquês que viajava pelo Marrocos foi morto por um terrorista, Klynge pediu a representantes do Facebook e do Google que retirassem o vídeo do horrível ataque. “A diplomacia mudou. Não vivemos mais em 1900; já não vivemos em um mundo em que tudo é regido pelas relações diplomáticas com outros países”, afirmou Priya Guha, ex-cônsul geral da Grã-Bretanha em São Francisco. “Os países precisam adequar sua visão da diplomacia para combater isto”. / TRADUÇÃO DE ANNA CAPOVILLA