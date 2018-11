Cientista que defende ideias provocadoras prevê futuro brilhante para população mundial

Karen Weintraub, The New York Times

Steven Pinker, psicólogo cognitivo da Universidade Harvard, é conhecido por suas posições provocadoras. Entre outras coisas, ele afirma que as mulheres são intrinsecamente diferentes dos homens, e que a sociedade está se tornando menos violenta ao longo do tempo - apesar dos massacres e de outras atrocidades. Em seu livro mais recente, “Enlightenment Now”, diz ainda que a vida em geral é bem melhor: de acordo com todos os parâmetros de bem-estar, da segurança pessoal à longevidade e à felicidade, segundo ele, as pessoas estão muito melhor hoje do que antes do Iluminismo, no século 17. A seguir, resumo de uma conversa com o especialista.

- O que lhe deu a ideia de que o mundo está melhor?

- Eu me deparei com dados que mostram que a violência declinou no decorrer da história. No século 14, a taxa de homicídios na Inglaterra era 50 vezes maior do que nos dias de hoje.

- Isto o surpreendeu?

- Como qualquer outro leitor do noticiário, eu supunha que a violência não havia mudado. É somente quando analisamos a situação ao longo do tempo, levando em conta as pessoas que não são assassinadas ou estupradas, que percebemos as tendências.

- E estas tendências se estendem a outros aspectos da vida?

- Por exemplo, a porcentagem de pessoas no mundo que tem acesso à educação, à paridade do gênero na educação - as meninas estão indo à escola em todo o globo. No Afeganistão e no Paquistão, os países mais retrógrados do mundo, o número de mulheres que podem estudar aumentou. O progresso é um fato que é possível demonstrar. Não se trata de otimismo.

- O que há por trás desta boa notícia?

- A explicação mais importante é que o Iluminismo funcionou. É a ideia de que se nos propusermos o objetivo de melhorar o bem-estar, se tentarmos imaginar como funciona o mundo usando a razão e a ciência, de vez em quando poderemos conseguir.

- O senhor afirmou que existe algo chamado natureza humana. O senhor acha que podemos transcendê-la?

- Parte da natureza humana nos permite controlar a outra parte da nossa natureza humana. Embora o ser humano tenda a ser irracional, não significa que somos incapazes de razão - de outro modo, nunca poderíamos afirmar que estamos sendo irracionais. Mesmo que o homem tenda a descambar para a irracionalidade, isto não significa que devamos nos permitir isto na hora de deliberar como governar uma sociedade.

- O senhor acha que a ciência exerceu algum papel nos desenvolvimentos positivos?

- Sim. Aí estão os avanços em matéria de longevidade e saúde - a expectativa de vida na Terra cresceu de cerca de 30 anos para 70, e nos países ricos para mais de 80. Saúde e prosperidade, e alimentação - e a fome é muito mais rara do que costumava ser. Em geral, considero a ciência parte do Iluminismo.

- O senhor acredita que a ciência possa continuar solucionando os problemas da humanidade?

- Se você consegue dobrar a curva com os avanços na ciência, e as pessoas podem fazer o que custa menos, é mais conveniente, e isto poupa a saúde do planeta - este será nosso caminho mais viável para evitar a catástrofe. Acredito que a ciência e a tecnologia se tornarão essenciais para enfrentar estes desafios.

- É importante que algumas coisas estejam melhorando enquanto outras estão piorando?

- Diria que avaliar o progresso nos dá a coragem e a convicção de tentar lutar por um progresso maior. A história nos diz que as tentativas de tornar o mundo melhor costumam ser bem-sucedidas. Nós nunca atingiremos uma utopia, mas isto não significa que não possamos tornar as coisas um pouco melhores.