Como a air fryer conquistou seu coração; confira receitas para fazer nela

Há um ano, Rebecca Abbott, fotógrafa de alimentos e blogueira em Mesa, Arizona, comprou sua primeira air fryer para desenvolver receitas para o blog de um cliente. Ela começou com as habituais especialidades da air fryer, enroladinhos de pizza congelados e tater tots, mas não demorou muito para que ela percebesse que o aparelho poderia fazer praticamente qualquer coisa que ela quisesse. Quatro meses depois, ela ficou surpresa quando seu cheesecake caseiro emergiu do aparelho, assado com perfeição em 20 minutos, sem rachaduras ou oscilações.

“Então, as comportas se abriram”, disse Abbott. Ela pensou, o que mais poderia cozinhar na air fryer?

Costeletas de cordeiro, lombo de vaca e porco, um bife de lombo ao ponto, filé mignon, patas de caranguejo, caudas de lagosta, torta de abóbora e de nozes - ela fez tudo isso no aparelho que ela chama de “caixa mágica”. Ela agora possui sete, seis de marcas diferentes, e administra um blog, Air Frying Foodie, com sua amiga Jennifer West.

As duas também são moderadoras de um grupo no Facebook, o Easy Air Fryer Recipes, onde os usuários compartilham dezenas de receitas e dicas sobre o aparelho. O grupo tem quase 1 milhão de membros, com cerca de 10.000 novos pedidos de adesão todos os dias.

Cozinheiros presos em casa durante os dois anos da pandemia recorreram à air fryer, em parte, porque ela pode replicar a fritura, dando crocância aos alimentos usando pouco ou nenhum óleo. Mas eles também descobriram que ela pode ir além da crocância. Uma air fryer pode fazer café da manhã, almoço e jantar. Para alguns cozinheiros, ela quase substituiu os fornos ou microondas para aquecer salgadinhos congelados, sobras ou cozinhar refeições e sobremesas. Influenciadores de rede social, especialmente no TikTok, fizeram carreira compartilhando novas receitas e usos inesperados para o aparelho.

Os fãs aproveitaram os velhos hábitos de cozinha, usando a air fryer para tudo que encontram e esperando que funcione. Você pode dizer qualquer coisa, alguém provavelmente já colocou em uma air fryer - penne cozido para “pasta chips” ou ovos inteiros com casca para uma textura macia ou cozida.

Farrah Jalanbo, uma influenciadora gastronômica em Chino Hills, Califórnia, criou uma receita inspirada no elote para costelinhas de milho que se tornou uma das favoritas para air fryer. Sua versão - espiga de milho cortada, colocada na air fryer e temperada com queijo Cotija e coentro - atraiu mais de 14 milhões de visualizações no TikTok, onde há dezenas de adaptações de costelinha de milho, doce, picante, com tempero de churrasco.

“Qualquer receita no air fryer funciona muito bem porque as pessoas adoram ver maneiras diferentes de usar aquele utensílio de cozinha extra pelo qual pagaram”, disse Jalanbo.

Fred van der Weij, um inventor na Holanda, estava apenas procurando uma maneira de fazer batatas fritas crocantes sem fritar quando começou a desenvolver a air fryer em 2005.

Antes de sua invenção, ele disse, métodos alternativos para fazer batatas fritas em casa demoravam muito, com resultados decepcionantes. Um forno de convecção, por exemplo, secava-as.

Van der Weij levou três anos para desenvolver um protótipo, e sua fritadeira em forma de ovo, produzida pela Philips, foi apresentada em 2010 na Internationale Funkausstellung, uma importante feira de eletrônicos de consumo em Berlim. Ele combinou radiação de curto alcance e aumentou o fluxo de ar para aquecer melhor a superfície do alimento. A Philips agora possui as patentes da tecnologia de air fryer de van der Weij.

“Era uma espécie de santo graal que muitas empresas procuravam - fazer batatas fritas melhores”, ele disse. “Encontrar uma maneira de tornar o manuseio muito mais fácil e os resultados muito melhores seria um potencial muito grande, isso estava claro. Mas eu não esperava que fosse tão grande como é agora.”

Grandes empresas de eletrodomésticos como Cosori, Ninja, Cuisinart e Instant Brands rapidamente introduziram seus próprios modelos. Eles adicionaram a função air fryer a outros aparelhos, como convecção, fornos domésticos e panelas de pressão.

Quando West, a co-criadora do grupo Easy Air Fryer Recipes no Facebook, decidiu reformar a cozinha de sua casa em Shreveport, Louisiana, ela decidiu que um fogão com air fryer era obrigatório, embora já possuísse cinco modelos de air fryer.

“É um ótimo dispositivo usado por todos”, ela disse sobre a air fryer. “Por todas as idades, em todo o mundo.”

O primeiro grande boom de vendas de air fryer aconteceu em 2017, e a pandemia deu mais um impulso. As vendas nos Estados Unidos aumentaram no ano passado para pouco mais de US$ 1 bilhão - 20% a mais do que no ano anterior, disse Joe Derochowski, vice-presidente e consultor do setor doméstico do NPD Group, uma empresa de pesquisa de mercado. Em 2020, cerca de 36% dos lares americanos tinham uma air fryer, mas Derochowski disse que esse número agora seria maior.

Os americanos compram mais utensílios de cozinha do que as pessoas no resto do mundo, e isso provavelmente ocorre porque os anunciantes prometem que isso mudará suas vidas, disse Ruth Cowan, professora aposentada de história da ciência da Universidade da Pensilvânia e autora de um livro sobre tecnologia doméstica intitulado More Work for Mother. As cozinhas dos consumidores dos EUA também tendem a ter um balcão maior e mais espaço para armazenamento.

A air fryer está seguindo de perto o caminho do liquidificador de 12 botões, ela disse. À medida que as air fryers se tornam um item básico, os fabricantes estão adicionando recursos para fritar, assar, desidratar, cozinhar sob pressão ou grelhar. E, à medida que os consumidores compram uma air fryer, geralmente escolhem uma com muitas funções, disse Cowan, embora provavelmente usem apenas algumas.

A popularidade da air fryer também a lembra da ascensão do microondas na década de 1970. Algumas empresas pensavam que os cozinheiros domésticos usariam o microondas apenas para aquecer refeições congeladas, mas eles acabaram encontrando outros usos.

“Ninguém recomendou cozinhar um frango inteiro no microondas”, ela disse, “mas as pessoas o fizeram”.

O aparelho tem sido uma ferramenta especialmente útil para Shelly Cobb, de Arab, Alabama, que sente dores desde a cirurgia de substituição do joelho e luta para se movimentar pela cozinha. É muito mais fácil para ela alcançar a air fryer no balcão do que se abaixar para usar o forno, um eletrodoméstico que ela quase aposentou. Ela usa a air fryer para assar biscoitos leves e aerados no café da manhã. As sobras de pizza reaquecidas na air fryer ficam melhor do que no forno, ela disse.

A air fryer, ela disse, é “tudo e muito mais do que eu esperava”, acrescentando que, com seus problemas médicos, “o utensílio tornou suportável cozinhar”.

Os influenciadores das redes sociais aumentaram a criatividade das receitas feitas na air fryer ao exibir o aparelho para o público mais jovem. No TikTok, um aplicativo de vídeo mais popular para usuários de 16 a 24 anos, os criadores de conteúdo acumularam milhões de visualizações ultrapassando os limites do que pode ser feito na air fryer - tudo, desde espigas de milho a donuts e biscoitos. Atualmente, existem 2,6 bilhões de visualizações em #airfryer e outros quase 700 milhões em #airfryerrecipes.

Jori Maglaya, chef e DJ em Los Angeles que atende pelo nome de Jori Mezuda, atraiu milhares de comentários em vídeos do TikTok nos quais ela faz alimentos na air fryer, como palitos de queijo polvilhados com Cheetos picante. “As pessoas ficam tipo, ‘Oh meu Deus, você me faz querer comprar uma air fryer'”, ela disse.

As empresas de alimentos pegaram carona na popularidade do aparelho. Desde 2019, muitos produtos Ore-Ida vêm com instruções para air fryer. Itens da Tyson, como nuggets e tiras de frango, têm instruções semelhantes, e a empresa está vendendo frango pré-pronto na air fryer. A Louisiana Fish Fry faz misturas de revestimento especificamente para air fryer.

Não está claro quanto tempo o caso de amor vai durar. Facas elétricas e panelas de fondue tiveram seus dias no balcão da cozinha, disse Cowan, professora da Universidade da Pensilvânia. Mas na maioria dos lares, acabaram sendo exiladas para o fundo de um armário ou descartadas.

Para Chinyerem Uguru, uma blogueira de Yonkers, em Nova York, que usa o nome Chichi, é o forno que está descansando. Ela o usou apenas algumas vezes nos últimos seis meses.

Não há necessidade de usar o fogão para fazer ovos cozidos fáceis de descascar, ou o forno para fazer pequenas quantidades de sua comida nigeriana nativa, como arroz jollof ou tortas de carne. A air fryer, ela disse, “está aqui para ficar por muito tempo”.

Receita: Batatas-fritas na Air Fryer

Melissa Clark

Rendimento: 2 porções

Tempo total: 25 minutos, mais imersão e secagem

Ingredientes:

1 batata russet grande (cerca de 226 gramas), cortada em palitos de 1/4 de polegada de espessura

1 1/2 colheres de sopa de azeite extra virgem

1 1/2 colheres de chá de sal kosher, mais se necessário

1/4 xícara de maionese

2 colheres de sopa de creme de leite ou iogurte grego integral

1 colher de sopa de mostarda Dijon

1/4 colher de chá de páprica defumada

Preparação:

Coloque as batatas em uma tigela grande e cubra com água fria. Deixe de molho por pelo menos 30 minutos (ou durante a noite, na geladeira), depois escorra e seque bem. Aqueça a air fryer a 350 graus, se for necessário pré-aquecimento. Forre uma assadeira com papel toalha. Em uma tigela seca, misture as batatas com 1 colher de sopa de óleo e 1 1/2 colher de chá de sal. Transfira para a air fryer e frite a 350 graus por 10 minutos, chacoalhando na metade do tempo. Transfira as batatas para a assadeira, espalhando-as em uma camada uniforme e deixe esfriar em temperatura ambiente, pelo menos por 30 minutos e por até 4 horas. (Esta etapa é opcional; dá às batatas fritas um exterior ligeiramente mais crocante. Se você quiser pular, mantenha as batatas na air fryer e prossiga para a próxima etapa.) Aumente o calor da air fryer para 400 graus. Arrume as batatas na air fryer se você as retirou e regue com 1/2 colher de sopa de óleo. Cozinhe até dourar e ficar crocante, cerca de 8 a 10 minutos, chacoalhando ou mexendo na metade do tempo. Transfira imediatamente para uma travessa e polvilhe com mais sal. Enquanto as batatas cozinham, faça o molho: Em uma tigela pequena, misture a maionese, o creme de leite, a mostarda e a páprica. Sirva ao lado das batatas fritas.

Receita: Asas de frango picantes na Air Fryer

Melissa Clark

Rendimento: 3 a 4 porções

Tempo total: 25 minutos, mais descanso

Ingredientes:

Cerca de ½ Kg de asas de frango, cortadas pela metade nas juntas em wingettes e drumettes

1 1/4 colheres de chá de fermento em pó

3/4 colher de chá de sal kosher

1/4 colher de chá de pimenta do reino moída

1 colher de sopa de manteiga sem sal derretida

1 colher de chá de raspas de limão finamente raladas

1 colher de chá de suco de limão fresco

1/2 colher de chá de mel, de preferência escuro

1/2 colher de chá de molho Tabasco

1/4 colher de chá de Sriracha ou outro molho de pimenta asiático

Preparação: Em uma tigela grande, misture o frango com o fermento, sal e pimenta até que os pedaços estejam bem revestidos. Espalhe os pedaços em uma grelha colocada em uma assadeira e leve à geladeira, descoberto, por pelo menos 1 hora e até a noite. (Quanto mais tempo, melhor.) Aqueça a air fryer a 400 graus, se for necessário pré-aquecimento. Arrume o frango na grelha da air fryer de forma que todos os pedaços fiquem encostados nas bordas da cesta, com o máximo de espaço possível ao redor de cada um. Frite até dourar e ficar crocante, cerca de 20 minutos. Enquanto isso, em uma tigela grande, misture a manteiga, as raspas e o suco de limão, o mel, o Tabasco e a sriracha. Transfira imediatamente as asas de frango frito para a tigela com o molho de mel e pimenta e misture bem. Sirva imediatamente.

Receita: Couves de Bruxelas na Air Fryer com Alho, Vinagre Balsâmico e Soja

Melissa Clark

Rendimento: 3 a 4 porções

Tempo total: 20 minutos

Ingredientes:

Cerca de ½ Kg de couves de Bruxelas, aparadas e cortadas ao meio pelas hastes (corte as maiores em quatro)

3 colheres de sopa de azeite extra virgem

1/4 colher de chá de sal kosher

2 dentes de alho, em fatias finas

1/4 xícara de vinagre balsâmico

1 colher de chá de suco de limão fresco, e mais para servir

1/2 colher de chá de molho de soja

Preparação: Aqueça a air fryer a 400 graus, se for necessário pré-aquecimento. Coloque as couves de Bruxelas no cesto da air fryer; regue com 1 colher de sopa de azeite e o sal. Frite por 15 minutos, sacudindo a cesta ou mexendo as couves na metade do tempo. Polvilhe com alho. Continue a fritar até que o alho fique dourado, mais 2 a 4 minutos. Enquanto isso, em uma panela pequena, leve o vinagre balsâmico para ferver. Continue a fervura até engrossar e começar a parecer um xarope, ajustando o calor conforme necessário para evitar queimar, 2 a 3 minutos. (Fique de olho nele; ele passará de reduzido ao queimado muito rapidamente.) Retire do fogo e misture 2 colheres de sopa de óleo, o suco de limão e o molho de soja. Transfira as couves de Bruxelas para uma travessa e regue com o molho balsâmico. Esprema mais suco de limão por cima a gosto. /TRADUÇÃO LÍVIA BUELONI GONÇALVES

