Compre uma camiseta e ganhe um álbum de sucesso

Ben Sisario, The New York Times

Faz décadas que a expressão “número 1 com destaque” é usada para se referir a uma canção ou álbum que sobe rapidamente até o topo das paradas. Mas, levando em consideração as práticas atuais da indústria da música, “número 1 com uma camiseta” pode ser uma descrição mais precisa. Ultimamente, muitos artistas (e suas gravadoras) tentam ser mais astutos que o sistema de classificação de sucessos musicais, incluindo downloads gratuitos de novos álbuns no mesmo balaio que as vendas de ingressos, peças de roupa e outros produtos.

Agora, algumas das pessoas que se aproveitaram dessa estratégia estão se queixando dos seus resultados, e a revista Billboard se vê pressionada a mudar as regras. O uso da chamada venda casada de álbuns - vincular um download ou CD a outra compra - é um truque bem antigo na indústria musical, mas, agora, está por toda parte. Dos 39 títulos que alcançaram a primeira posição no ano passado, pelo menos 18 foram vendidos como parte de promoções envolvendo ingressos ou produtos licenciados.

Um dos maiores adeptos das vendas casadas desse tipo é o rapper Travis Scott, de Houston, que ficou com o primeiro lugar no ano passado vendendo correntes, bonés e ingressos para shows. Outra que recorre muito às vendas casadas é Taylor Swift. O site dela aceita encomendas antecipadas para seu novo álbum, “Lover", com lançamento previsto para agosto, como parte das vendas de agasalhos (US$ 65), camisetas (US$ 40) e um pedestal para celular (US$ 20) na esperança de fazê-lo chegar à primeira posição.

A disputa pela primeira colocação entre os sucessos da semana oculta uma disputa envolvendo o cálculo da popularidade de um álbum a partir das vendas casadas associadas a ele. A Billboard procura definir regras mais rigorosas. De 2015 a 2018, a receita proveniente do streaming aumentou mais de 300% nos Estados Unidos, mas a receita do download de álbuns teve queda de 53%, e as vendas de CDs caíram 52%, de acordo com a Recording Industry Association of America.

Mas, em se tratando das paradas de sucessos, cada álbum adquirido por um fã, seja avulso ou casado com a compra de um ingresso ou camiseta, vale o mesmo que aproximadamente 1.400 reproduções individuais via streaming. Isso tornou a venda casada mais interessante para os artistas, até mesmo as megaestrelas como Taylor Swift, que já puderam contar com as vendas de milhões de CDs. Em 2012, ela fez um acordo com rede de pizzarias Papa John’s Pizza para vender seu álbum Red com as pizzas grandes de um só sabor por US$ 22.

Recentemente, a classificação foi interrompida por vários dias enquanto a Billboard estudava os dados das vendas de dois novos álbuns: Igor, de Tyler, the Creator, e Father of Asahd, de DJ Khaled. Ambos tiveram um número quase idêntico de reproduções via streaming e, assim, a disputa pelo primeiro lugar foi decidida pelas vendas casadas. Tyler venceu. Ele ofereceu roupas e até placas para instalação no gramado, enquanto o álbum de DJ Khaled foi incluído nas vendas de energéticos. A revista desconsiderou a maior parte das vendas casadas de DJ Khaled, suspeitando que parte da campanha de marketing tenha incentivado compras em massa não autorizadas.

“Obviamente, não somos fãs das vendas casadas, posicionamento que deve ser compartilhado pelos fãs dos artistas que criam música de verdade", disse Desiree Perez, da Roc Nation, responsável pela carreira de DJ Khaled. “Somos obrigados a apostar nisso por causa dos esforços desesperados da Billboard para impedir que o streaming elimine o que resta dos downloads de música”.

Mas até a importância da Billboard está mudando, com novos artistas preocupados em descobrir novas estratégias para interagir com os fãs e novos indicadores do seu sucesso. Brian Popowitz, diretor geral da Black Box, uma agência de marketing musical de Los Angeles, disse que vê “muito mais artistas dizendo, ‘Quero investir no perfil do Instagram’, em vez de dizerem ‘Quero um álbum no topo das paradas da Billboard’”. / TRADUÇÃO DE AUGUSTO CALIL