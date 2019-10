Tesouro roubado, coroa etíope sai do esconderijo após 21 anos

Nina Siegal, The New York Times

AMSTERDÃ – Em 1998, Sirak Asfaw, funcionário público holandês nascido na Etiópia, notou um objeto brilhante na mala de uma pessoa hospedada em sua casa. Cheio de curiosidade, abriu a mala e dentro dela viu uma coroa dourada. “Não acreditei no que estava vendo”, disse Sirak, que buscou a Holanda como refugiado político nos anos 70. “Eu me senti traído. Alguém estava usando a minha casa para contrabandear um bem cultural da Etiópia? Estava claro que o objeto tinha algo a ver com a história etíope, com o reino etíope. Aquilo não era nada bom”.

Sirak disse que se deu conta de que não deveria devolver a coroa às autoridades do seu país porque poderia ser considerado cúmplice do roubo pelo governo. Além disso, o objeto corria o risco de ser roubado novamente. Também não quis entregá-lo às autoridades holandesas, porque algum museu poderia guardar a coroa para sempre, em vez de devolvê-la quando fosse instaurado um novo governo na Etiópia.

Por isso, trancou a porta para o visitante não entrar em casa e tirou a coroa da mala. Temendo pela própria segurança, não identificou o contrabandista para o jornal The New York Times e disse que não sabia onde o hóspede o havia adquirido. Por 21 anos, ele escondeu o objeto em sua casa. “Sempre ficava muito emocionado quando podia vê-lo”, contou. “Eu tinha plena consciência de que não deveria estar aqui, não na minha casa, não na Holanda", afirmou.

No ano passado, com a posse de um novo primeiro-ministro da Etiópia, Abiy Ahmed, Sirak decidiu que chegara a hora de devolver a coroa. Contatou um investigador holandês de crimes contra a arte, que se encarregou de guardar a coroa em um lugar de segurança máxima e alertou a polícia holandesa que investigava estes casos.

Segundo o embaixador etíope na Holanda, Million Samuel Gebre, estavam ocorrendo discussões com o Ministério do Turismo e Cultura da Etiópia para devolver o objeto precioso para a igreja da qual havia sido roubada, ou para um museu na Etiópia.

Jacopo Gnisci, pesquisador assistente na Universidade em Oxford, examinou a coroa em Amsterdã e disse que provavelmente se tratava de uma coroa litúrgica usada nas cerimônias cristãs ortodoxas. Gnisci também encontrou uma fotografia em que um sacerdote usara a coroa em 1993. Possivelmente, havia sido roubada nos anos 90 de uma igreja na aldeia de Cheleqot, a 120 quilômetros da fronteira com a Eritreia, afirmou Gnisci. O pesquisador disse que se tratava de um objeto raro, pois existem apenas cerca de 20 coroas litúrgicas como esta. “Eu a avaliaria entre 40 mil e 59 mil euros”, cerca de US$ 44 mil e US$ 55 mil.

O objeto aparece em um momento de intenso debate a respeito da devolução da arte e de artefatos africanos aos seus lugares de origem. Sirak disse que gostaria de que a coroa fosse entregue ao Museu Nacional da Etiópia, em Addis Abeba. “É o lugar mais seguro, mas confio que o governo etíope tomará conta dela”, disse. “Agora está em mãos seguras, e eu me sinto um pouco aliviado”. / TRADUÇÃO DE ANNA CAPOVILLA