Coronavírus: caminhoneiro segue na estrada sem saber quando volta pra casa

John Branch, The New York Times

Como tantos outros caminhoneiros que percorrem longas distâncias, bombeando mercadorias pelas artérias das estradas dos EUA para uma economia já ofegante, Darrell Woolsey vê a paisagem mudar pelo seu para-brisa. Isolado na cabine do seu semi-reboque, com um beliche atrás dele e o mundo à sua frente, Woolsey se desloca de uma carga a outra, de uma parada de caminhões a outra, viajando de um ponto ao outro para manter o negócio funcionando.

Durante as duas últimas semanas de março, enquanto o coronavírus se espalhava pelos Estados Unidos e obrigava todo mundo a se esconder, Woolsey percorria as estradas do país transportando plástico reciclado, rolos de papel pardo e escavadeiras. Por enquanto, ele continuará trabalhando com carga, atravessando estes tempos em um casulo movido a diesel feito de vidro e aço, com um cãozinho chamado Rusty ao seu lado, e toalhas descartáveis para desinfecção sobre o painel.

Ele e outros caminhoneiros não deixaram de transportar mercadorias para que todo mundo possa permanecer em casa. Woolsey não sabe quando poderá ir para a sua, em Cheyenne, Wyoming, onde tem esposa e três filhos. “Estou de quarentena, mas continuo viajando por aí”, ele disse. “E vou seguir trabalhando enquanto posso”.

Os caminhoneiros já estão acostumados a este tipo de auto-isolamento que hoje afeta milhões de pessoas – eles ficam confinados em espaços minúsculos, sem contato com a família e os amigos, sem saber o que os próximos dias nos reservarão. A solidão faz parte do trabalho, enquanto o mundo desfila na sua frente.

Quase todas as 24 horas do dia, acordado ou dormindo, ele passa na cabine. Quando estaciona e fecha as cortinas para o mundo exterior, está em plena quarentena. Fala com a família. Cozinha na sua chapa, olha DVDs. Dorme no seu colchãozinho. “Vivo o tempo todo em um lugar menor do que uma cela de cadeia”, falou Woolsey. “Ouço as outras pessoas se queixarem, e eu penso: ‘Vamos tratar de superar isto’. Muitos de nós vivem assim o tempo todo, com ou sem coronavírus”.

Ele não sabe ao certo quanto tempo esta situação irá durar, ou quais serão os efeitos para o seu negócio. A redução dos embarques nos portos significa que há necessidade de menos caminhões para transportar as mercadorias pelo interior do país. A desaceleração da produção e a queda das receitas das companhias americanas pingarão nas artérias cada vez mais finas dos transportes terrestres.

Pelo menos de um ponto de vista, o setor parece aguentar firme. A Travel Centers of America, que tem mais de 260 postos de serviços para caminhões nos Estados Unidos, disse que as suas vendas de diesel, o combustível que move a maioria dos veículos de grande porte, tiveram um aumento de dois dígitos, no início de março Depois, as vendas se estabilizaram em um dígito positivo de até 5% ano a ano”, afirmou Jon Pertchik, o diretor executivo.

Woolsey quer ver como a economia se comportará. O seu mundo acompanha a elasticidade da oferta e da demanda. Talvez os transportes desacelerem, e talvez os caminhoneiros tenham de parar. “Se não houver mais muita carga para transportar, mas ainda muitos caminhões querendo cargas, os ganhos irão despencar. E eu deixarei de ganhar muito dinheiro”, disse Woolsey. / TRADUÇÃO DE ANNA CAPOVILLA