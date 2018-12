De cirurgia a comprimido: a difícil busca da cura da obesidade

Gina Kolata, The New York Times

Sempre que vejo uma foto dos anos 1960 ou 1970, fico impressionada. Havia muito mais pessoas magras. Em 1976, 15% dos adultos americanos eram obesos. Hoje, essa proporção está quase em 40%. Ninguém sabe ao certo por que os corpos mudaram tanto.

Os cientistas apontam para a abundância de alimentos do tipo fast food a preços baixos e os lanches em geral, o sabor viciante dos produtos das empresas de alimentos, as porções maiores, a tendência de passar o dia comendo alguma coisa.

Todos gostariam que houvesse um tratamento capaz de devolver o peso ao normal e mantê-lo nesse patamar. Por que isso ainda não foi descoberto? Não é por falta de tentativas. Há um único tratamento de eficácia quase uniforme, que é pouco utilizado: apenas cerca de 1% dos 24 milhões de adultos americanos que poderiam se submeter ao procedimento de fato o realiza.

Esse tratamento é a cirurgia bariátrica, uma operação que transforma o estômago num pequeno saco e, em uma variante, muda também o trajeto do intestino. A maioria daqueles que se submetem a ela perdem um peso significativo - mas há também os que continuam acima do peso, ou até obesos.

De todo modo, a saúde deles costuma melhorar. Muitos com diabetes dispensam a insulina. Pressão e colesterol tendem a baixar. A apneia do sono desaparece. Costas, quadris e joelhos deixam de doer.

Muitos pacientes e médicos insistem em pensar (apesar de todas as provas contrárias) que, se os obesos realmente tentassem com determinação, conseguiriam emagrecer e manter-se magros.

Os cientistas analisaram o fenômeno 50 anos atrás, quando o pesquisador clínico Jules Hirsch, da Universidade Rockefeller, em Nova York, recrutou pessoas obesas para que se mantivessem numa dieta líquida de 600 calorias diárias até alcançarem o peso normal.

Em média, os participantes perderam 45 quilos. Mas, assim que deixaram o hospital, voltaram a ganhar peso.

Hirsch e Rudy Leibel, atualmente na Universidade Columbia, em Nova York, descobriram que quando uma pessoa muito gorda faz dieta até chegar ao peso normal, seu funcionamento psicológico passa a se assemelhar ao de uma pessoa com inanição, desejando o alimento com uma avidez que é difícil de imaginar.

Há apenas dois anos, Kevin Hall, do Instituto Nacional de Diabetes e Males Digestivos e Renais, nos Estados Unidos, ganhou as manchetes com um estudo envolvendo os participantes do programa de TV Biggest Loser. Eles perdiam muito peso, mas raramente conseguiam se manter magros.

O elo genético da obesidade foi demonstrado nos anos 1980 em estudos mostrando que o peso corporal é uma característica hereditária. Começava a parecer que não havia esperança para o caso dos obesos.

Então, em 1995, o professor Jeffrey Friedman, da Universidade Rockefeller, descobriu uma molécula que batizou de leptina, produzida pelas células de gordura para indicar ao cérebro quanta gordura há no corpo.

Se a pessoa estiver demasiadamente magra, o cérebro a estimula a comer. Nas pessoas obesas, esse mecanismo é demasiadamente sensível.

A empresa farmacêutica Amgen pagou à Rockefeller e a Friedman 20 milhões de dólares pelos direitos de exploração da leptina com o objetivo de desenvolver um tratamento para a obesidade. A ideia era dar leptina aos pacientes obesos para que seus cérebros entendessem que já havia gordura demais.

A leptina não progrediu, mas foi fundamental para abrir as portas para uma complexa rede de hormônios e sinais cerebrais que controlam o peso corporal. O problema é que nenhum elemento isolado pareceu produzir um impacto significativo na perda de peso.

Agora, a esperança é encontrar uma forma de reproduzir os benefícios do procedimento bariátrico sem a cirurgia. A operação altera a orquestra de hormônios e sinais do corpo.

Depois da bariátrica, os sabores mudam. Muitos pacientes perdem o desejo de ingerir alimentos de alto valor calórico. Muitos se descobrem livres da fome irresistível.

Seria possível imitar esses efeitos com um remédio? É o que muitos pesquisadores estão tentando fazer. Randy Seeley, do centro de pesquisa em nutrição da Universidade de Michigan, está otimista quanto à possibilidade de descoberta de um remédio.

“Acreditamos que estamos no rumo certo", disse ele, “mas, por enquanto, nada avançou o suficiente". Por enquanto, os pesquisadores gostariam apenas que as pessoas (mesmo as obesas) parassem de culpar os gordos pelo seu problema de peso.

“A ideia segundo a qual as pessoas deveriam comer menos e se exercitar mais imagina que isso seja simples", disse Hall.