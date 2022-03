Você está lidando com seu desejo por comidas tentadoras da forma errada

Tara Parker-Pope, The New York Times - Life/Style, O Estado de S.Paulo

Os desejos por comida são uma parte normal da experiência humana; estudos mostram que mais de 90% das pessoas os têm. (Na verdade, quem são aqueles unicórnios que nunca tiveram esses desejos?)

Mas a forma como lidamos com os desejos pode variar muito. Algumas pessoas comem o que querem e não se preocupam com isso, enquanto outras se sentem controladas pelos desejos e acabam comendo compulsivamente seus alimentos favoritos.

Quando as pessoas se rendem a um desejo por comida, muitas vezes culpam a falta de autocontrole. Mas os desejos são causados por uma interação complexa de neurônios no centro de recompensa do cérebro, hormônios do apetite, condicionamento comportamental e fácil acesso a alimentos saborosos e prazerosos que reforçam o ciclo do desejo.

O poder dos desejos pode ser alimentado pelos sentidos, como o cheiro de pão fresco quando passamos por uma padaria, além de situações e emoções. Depois de um dia estressante no trabalho, por exemplo, podemos buscar conforto através de comida fast-food. Os bons momentos também podem desencadear desejos, como querer pipoca ou doces no cinema. E estudos mostram que os chamados alimentos “hiperpalatáveis” que oferecem uma combinação tentadora de gordura, açúcar, sal e carboidratos podem interferir nos sinais cerebrais para que continuemos desejando-os mesmo quando já estamos satisfeitos.

Então, qual é a solução para as pessoas que lutam contra esses desejos?

O que acontece é que muitas pessoas estão lidando com esses desejos por comida da maneira errada, tentando restringir, evitar e se afastar de alimentos tentadores. Elas pulam a sobremesa quando todo mundo está comendo, se afastam se um colega traz donuts para o escritório e tentam ignorar seu desejo pelo sorvete no freezer.

Mas, cada vez mais, os estudos mostram que a restrição constante e as tentativas de se afastar podem realmente sair pela culatra para pessoas que lutam contra desejos e compulsão alimentar.

Agora, os cientistas estão estudando novas estratégias surpreendentes para lidar com esses desejos com base na ciência do cérebro. Isso inclui aceitar que os desejos por comida são normais e inevitáveis e usar técnicas de mindfulness para reconhecer e se tornar mais consciente de seus desejos e esperar que diminuam, em vez de tentar ignorá-los.

“Trata-se de entender que esses tipos de desejos são uma parte natural de cada um de nós; somos projetados dessa maneira”, disse Evan Forman, professor de psicologia da Universidade Drexel, na Filadélfia, e diretor do Centro de Ciências do Peso, Alimentação e Estilo de Vida da universidade. “Você não precisa fazer com que os desejos desapareçam, mas também não precisa comer por causa deles. É aceitar em vez de afastá-los ou suprimi-los.”

Como fazer dieta pode piorar os desejos por comida

Um dos primeiros estudos a mostrar uma ligação entre restrição alimentar e desejos foi realizado na década de 1940 pelo pesquisador de dieta Ancel Keys. No que é frequentemente chamado de “estudo de fome”, Keys pediu a 36 homens, que comiam cerca de 3.500 calorias diárias, que reduzissem a ingestão de alimentos para cerca de 1.600 calorias por dia. (Pelos padrões de hoje, essa contagem de calorias é apenas mais uma dieta.) A restrição desencadeou uma notável mudança psicológica nos homens, que ficaram preocupados com comida.

“Eles pararam de fazer tudo, exceto deitar na cama, falar e pensar em comida”, disse Traci Mann, que dirige o laboratório de saúde e alimentação da Universidade de Minnesota. Ela observa que os homens até planejaram carreiras relacionadas à alimentação, como abrir uma mercearia ou restaurante, e ficaram preocupados com comida muito tempo depois que o estudo terminou. “São homens da década de 1940 que provavelmente nunca cozinharam uma refeição em toda a vida”, observou Mann. “E eles começaram a recortar receitas do jornal.”

Mais recentemente, Mann e seus colegas usaram uma tentadora caixa de chocolates para estudar o efeito da restrição alimentar. A pesquisa incluiu 142 amantes de chocolate, metade dos quais foram instruídos a comer sua dieta regular, enquanto a outra metade seguiu uma dieta restrita. Em uma reviravolta aparentemente cruel, todos no estudo receberam uma caixa de chocolates e foram instruídos a não comer até que se passassem 10 dias do estudo. Mas para garantir que todos os participantes fossem consistentemente tentados pelo chocolate, eles tinham que abrir a caixa diariamente para encontrar instruções específicas.

Após 10 dias, todos foram convidados a enviar uma foto de sua caixa de chocolate. Os que estavam fazendo a dieta roubaram significativamente mais chocolates do que aqueles que não estavam contando calorias.

“O controle dos que faziam dieta falhou”, disse Mann. “Há muitos estudos que analisam os processos de pensamento que as pessoas que fazem dieta têm, e você vê a mesma coisa. Elas são mais propensas a reparar em comida, têm mais dificuldade em desviar a atenção da comida e desejam mais comida”.

Atualmente, Mann está estudando a rapidez com que os pensamentos obsessivos sobre alimentos começam depois que uma pessoa inicia uma dieta restritiva. “Ainda estamos analisando os dados”, disse Mann. “Mas parece começar muito rapidamente, em cerca de 10 dias.”

Aceitação x Distração

Na Universidade Drexel, Forman realizou um estudo semelhante, mas desta vez com caixas transparentes do chocolate Hershey's Kisses que os participantes eram obrigados a carregar o tempo todo por dois dias. Os pesquisadores adicionaram uma reviravolta, aconselhando alguns participantes a ignorar seus desejos enquanto instruíam outro grupo a perceber e aceitar seus desejos como algo normal. Um grupo de controle não recebeu aconselhamento. No final do estudo, cerca de 30% dos participantes do grupo de controle haviam comido o doce em comparação com 9% das pessoas do grupo instruídas a ignorar os desejos. Mas entre os participantes ensinados a reconhecer e aceitar desejos, ninguém comeu o chocolate.

Em 2019, Forman publicou os resultados de acompanhamento de um estudo controlado randomizado maior de 190 pessoas, que descobriu que os participantes que praticavam estratégias de aceitação e mindfulness tinham duas vezes mais chances de manter uma perda de peso de 10% após três anos em comparação com aqueles que se concentraram principalmente em resistir a tentações e suprimir pensamentos sobre comida.

“Surpreendentemente, houve um grande benefício na qualidade de vida das pessoas que foi um tanto inesperado”, disse Forman. “Isso também beneficiou o bem-estar e o estado emocional delas.”

Pratique o “urge surfing”

Os desejos são efêmeros, e algumas pesquisas sugerem que eles atingem o pico em torno de cinco minutos. “Urge surfing” significa “surfar na onda” de seus pensamentos, sentimentos e desejos, em vez de agir sobre eles, e é uma estratégia bem-sucedida frequentemente usada para tratar o uso de substâncias. Siga estes quatro passos.

- Identifique seu desejo. Use a frase “Estou com vontade de comer…” e preencha o espaço em branco.

- Observe-o. Observe como você se sente ao desejar a comida. Você sente isso no estômago? Você está distraído? Ansioso? Você sente a necessidade de se mudar ou continuar visitando a cozinha?

- Esteja aberto. Não tente suprimir ou se livrar do seu desejo. Aceite a experiência.

- Preste atenção no que acontece a seguir. Observe o desejo à medida que ele sobe, cresce, desce e diminui. Observe a intensidade do desejo. “Estou com vontade de comer batatinhas. Começou como 5, mas agora é 7.”

“Nossos desejos inevitavelmente aumentam e diminuem, assim como as ondas em um oceano”, disse Forman. “Tentar lutar contra essa onda nunca vai funcionar. Não funciona se você quer que o desejo vá embora. Você está aceitando que está lá, e que deveria estar lá mesmo, e você está coexistindo – surfando – com ele.”

Pergunte: quão pouco é suficiente?

Não há nada de errado em comer um alimento que você deseja, a menos que se torne um problema para você. Judson Brewer, professor associado da Escola de Saúde Pública da Universidade Brown, criou um aplicativo de mindfulness chamado Eat Right Now, e contou a história de uma paciente que rotineiramente comia um saco cheio de batatinhas enquanto assistia seu programa de TV favorito com sua filha.

Em vez de desencorajá-la a comer as batatinhas, Brewer aconselhou-a a prestar atenção a cada uma que comia e a observar quantas eram necessárias para ela se sentir satisfeita. Apenas algumas semanas depois, a mulher relatou que havia reduzido lentamente seu hábito de comer as batatinhas, e agora seu desejo era saciado após a segunda batatinha.

"Ela poderia comer duas e ficar satisfeita", disse Brewer.

Brewer disse que a técnica de mindfulness pode ajudar as pessoas a lidar com os desejos por comida sem ter que desistir completamente de uma comida favorita. “Não é que nunca possamos comer um cookie de chocolate”, disse Brewer. “Mas quando eu como um, eu realmente presto atenção. Eu aprecio e me pergunto: 'Preciso de mais?'”

Encontre uma oferta maior e melhor

Outra estratégia para lidar com um desejo é se concentrar no gosto de um alimento e como ele faz você se sentir e, em seguida, substituir um alimento problemático por um alimento de melhor qualidade que satisfaça os mesmos desejos. Brewer chama isso de “encontrar uma oferta maior e melhor”.

Brewer disse que costumava ser “viciado” em jujubas. Para quebrar o desejo, ele começou a se concentrar no gosto da bala e notou que era muito doce. Ele procurou uma comida melhor para saciar seu desejo e escolheu mirtilos (blueberry), que descobriu que lhe davam ainda mais prazer do que a bala.

“Deixar de comer não é o caminho a seguir”, disse Brewer. “Não queremos viver essa vida austera de não desfrutar de comidas saborosas.” /TRADUÇÃO LÍVIA BUELONI GONÇALVES.

