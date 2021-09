Dicas de como planejar um casamento surpresa

Bridgette Bartlett Royall, The New York Times - LIfe/Style, O Estado de S.Paulo

Casamentos surpresa não são novidade, especialmente entre os ricos e famosos. Mas, durante a pandemia, têm ganhado popularidade. Depois de um ano e meio de quarentena, os casais parecem desejar mais intimidade e personalização e menos pompa e circunstância.

Um casamento surpresa – talvez realizado durante uma festa de noivado ou de aniversário – é uma maneira memorável de conseguir isso. Alguns dos atores, músicos e influenciadores mais populares do mundo conseguiram promover casamentos surpresa impecáveis. Entre eles: Joe Jonas e Sophie Turner, Beyoncé e Jay-Z, Ariana Grande e Dalton Gomez, Scarlett Johansson e Colin Jost, e Niecy Nash e Jessica Betts, informando os meros mortais dos detalhes apenas no dia da cerimônia, quando e como eles decidiram. Mais recentemente, a atriz e produtora Issa Rae, da série da HBO Insecure, uniu-se ao namorado, o empresário Louis Diame, em um casamento surpresa no sul da França, em julho.

Mas como isso pode ser feito numa época em que as pessoas compartilham tudo nas redes sociais, desde o que comeram no almoço até quantos quilômetros percorreram na esteira (em tempo real, ainda por cima)? E, sem um bando de assistentes e orçamentos enormes, como podemos fazer o mesmo se quisermos? Quatro profissionais da indústria do casamento compartilham suas sugestões para a realização de um casamento surpresa.

Seja seletivo com a lista de convidados

Organizar uma pequena lista (menos de 25 convidados) de amigos e familiares mais queridos é um bom começo. "Você não precisa de muitas pessoas para se divertir: precisa das pessoas certas", disse Karleen Roy, produtora executiva e fundadora do Vanity Group, agência butique de planejamento de eventos. Roy planejou o casamento do artista vencedor do Grammy Ne-Yo, da influenciadora de moda e beleza Kahlana Barfield Brown, bem como as núpcias parisienses da personalidade da mídia Adrienne Bailon Houghton com Israel Houghton, músico cristão vencedor do Grammy. "Uma maneira criativa de personalizar um casamento para um grupo íntimo é o casal escrever uma nota individual para cada convidado, compartilhando a razão pela qual eles fazem parte dos 'poucos escolhidos' para estarem presentes em seu dia especial. Cada carta pode ser colocada no assento do convidado como parte da configuração da mesa de recepção", sugere Roy.

Limite o uso de redes sociais

Embora possa ser tentador, é crucial não postar nada nas redes sociais sobre o casamento. "Estamos num mundo em que simplesmente compartilhamos tudo. Não há segredos", observou Jung Lee, designer de eventos e fundadora da Fête, em Nova York. Lee trabalhou com uma grande lista de clientes de alto perfil, incluindo a cantora Katy Perry e o jornalista Tamron Hall. Ela acha os casamentos surpresa revigorantes: "Adoro casamentos secretos – são tão deliciosos e divertidos". Roy disse que os casais precisam ter uma política de mídia "que comunique aos convidados com antecedência quais são suas regras sobre postagem, e, durante o evento, é importante reforçar essas informações com placas estrategicamente posicionadas e verbalmente. Se o casal concordar em compartilhar alguns aspectos do casamento, recomendo que só possam postar a recepção. Quando as pessoas estão bem arrumadas e se sentindo bem, querem tirar fotos; entendemos. Mas a ressalva é que os convidados só podem postar suas respectivas fotos depois dos noivos. É importante que os recém-casados sejam os primeiros a anunciar que se casaram".

Lembre-se dos detalhes

Seja organizando um evento para 25 ou para 250 pessoas, os pequenos aspectos do dia geralmente são os mais importantes. "Concentre-se na cerimônia em si – esse é o momento mais pessoal do dia e provavelmente um dos mais sentimentais de sua vida", comentou Mylene Clair, da White Eden Weddings, a agência francesa de planejamento responsável pelas núpcias de Issa Rae. Clair dirige a agência com seu marido Geoffrey.

Lee acrescentou: "Os casamentos são uma das coisas mais íntimas que você compartilha com os amigos mais próximos e os familiares. Qual é sua história? Depois de um casamento realmente emocionante, os convidados saem de lá conhecendo você melhor. Os noivos fazem votos de que ficarão juntos pelo resto da vida, quer as coisas estejam indo bem ou mal."

Crie um disfarce verossímil

"Você precisa despistar as pessoas. As pessoas têm boca grande, mas, também, a maioria é desconfiada por natureza. Portanto, seja uma festa de aniversário ou um encontro de amigos, tem de parecer natural", disse Lee. William P. Miller, da WP Miller Special Events, que planejou as núpcias secretas da atriz Niecy Nash e de Jessica Betts, no ano passado, concordou: "Talvez as pessoas nem saibam que estão indo a um casamento. Podem pensar que estão se juntando a você para um jantar especial ou um compromisso social. Quando chegam, ficam sabendo o que vai acontecer. E geralmente, na maioria das celebrações de casamento surpresa, não há padrinhos e damas de honra."

Quanto menos pessoas envolvidas na cerimônia, maior a probabilidade de que o segredo permaneça intacto.

Escolha fornecedores confiáveis

A maioria dos fornecedores concorda em assinar um contrato de não divulgação. "Privacidade não é um pedido exclusivo de celebridades. Quer seja filha de um presidente, a executiva-chefe de uma marca global ou uma pessoa da lista dos 30 com menos de 30 anos da Forbes, você pode ter muitos motivos para realizar uma comemoração discreta. Como planejadores de casamento, nosso trabalho é respeitar a privacidade dos clientes", disse Clair. Miller observou que o casamento de Nash e Betts envolveu vários fornecedores. "Tínhamos estacionamento com manobrista e até testes de Covid-19 no local. Nenhum dos presentes sabia, nem mesmo o chef ou o DJ. Como planejador, não contei nada a eles. Se alguém pede um casamento secreto, o maior serviço que posso oferecer é respeitar sua privacidade e garantir que ela não seja comprometida."

O casamento surpresa não é novidade, principalmente entre os ricos e famosos – mas durante a pandemia a opção vem ganhando grande popularidade. (Marine Buffard/The New York Times)