Disputa entre EUA e China afeta negócios de pequenas empresas

Jeanna Smialek, The New York Times

WASHINGTON - Shane Cusick começou seu pequeno negócio, Pello, em 2014, para fazer bicicletas para crianças. Sua experiência no ano passado é um estudo de caso sobre como uma guerra comercial pode atrapalhar uma empresa novata. Pello, na Virgínia, teve sucesso precoce, vendendo de 400 a 500 bicicletas laranjas por ano.

A empresa projeta nos Estados Unidos, mas importa da China porque as fábricas nacionais não estão preparadas para produzir minúsculos quadros de bicicleta em massa. Mas a guerra comercial do presidente Donald Trump com a China começou a mudar a equação.

Pello pagou 10% em tarifas extras em seu último lote de importações, um subproduto da decisão de Trump de impor um imposto sobre bens chineses no valor de US$ 200 bilhões. O presidente aumentou a tarifa agora para 25%, e a Pello espera que o próximo carregamento seja atingido com uma taxa mais pesada.

Cusick e seu sócio têm relutado em cobrar mais por suas bicicletas, que custam entre US$ 200 e US$ 600, devido à preocupação de que os clientes optem por produtos mais baratos. Mas o mais recente aumento dos impostos de importação, combinado com a perspectiva de uma guerra comercial sem fim, pode deixar a Pello sem escolha. A fábrica que produz as bicicletas na China tem margens muito pequenas, por isso não pode oferecer muito desconto.

Trump diz que suas tarifas afetarão mais as empresas chinesas do que as americanas e insiste que elas forçam Pequim a mudar suas práticas comerciais “injustas” ou levam as empresas a mudar a produção para longe da China. Mas como o presidente considera a imposição de tarifas sobre outros bens chineses no valor de US$ 300 bilhões, empresas como a Pello destacam o preço que sua luta comercial poderia ter para pequenas e jovens empresas que dependem da China.

Pequenos importadores podem ter acesso a menos dinheiro do que concorrentes maiores e mais estabelecidos, portanto, choques de curto prazo podem ser prejudiciais. Eles têm menos poder de barganha com os fornecedores e pode ser mais difícil para eles reorientarem suas cadeias de suprimentos.

A guerra comercial já está custando a economia. A pesquisa do Federal Reserve Bank de Nova York estima que as rodadas iniciais de tarifas de Trump custam US$ 414 por família americana, entre aumento da carga tributária e perda de eficiência. Isso aumentará para US$ 831 por domicílio com o mais recente aumento tarifário de Trump, disse a análise. Grande parte do sucesso está chegando, à medida que as empresas mudam para produtores mais caros e pagam mais pelos produtos.

A reorientação da cadeia de suprimentos é o que o presidente está incentivando. “As tarifas podem ser completamente evitadas se você comprar de um país não tarifado, ou se você comprar o produto dentro dos EUA (a melhor ideia). Isso é tarifa zero”, ele twittou em 13 de maio.

Cusick está considerando mexer na produção, mas se seu fabricante mudar o trabalho para a sua fábrica em Taiwan, ele deve pagar custos trabalhistas mais altos. Além disso, ele está preocupado com outros obstáculos. "É uma fábrica que ainda não viu minhas bicicletas", disse ele.

Cusick disse que encontrar um novo fornecedor será um processo de seis a oito meses. Ele teria que enviar as especificações da bicicleta, coletar amostras e fazer uma visita para garantir que seus padrões fossem cumpridos. A China domina todas as categorias de produtos. Muitos desses itens ainda precisam ser atingidos com tarifas, mas serão se Trump continuar com sua ameaça de tributar quase todos os produtos chineses.

Em algumas categorias de produtos de consumo, os preços aumentaram significativamente depois que uma rodada inicial de tarifas foi instituída no ano passado. Um declínio acentuado nas vendas rapidamente se seguiu, com base em uma análise de Laura Rosner, parceira da MacroPolicy Perspectives. "Mesmo em uma economia forte, as empresas que aumentaram os preços não viram uma demanda estável", disse ela.

Se as grandes empresas conseguirem retrabalhar suas redes de fornecedores e se esquivar das tarifas, à medida que seus concorrentes menores lutam para fazê-lo, isso pode deixar os pequenos com pouca capacidade de aumentar os preços. Para a Pello, o aperto já é real. Assim como é a desvantagem de ser pequeno.

A companhia estava com uma remessa prevista para meados de novembro, mas seu contêiner foi repetidamente sacolejado em barcos, à medida que empresas maiores, com mais influência, apressavam-se em importar seus produtos antes de janeiro, quando as tarifas estavam programadas inicialmente para aumentar. "Somos uma pedrinha no oceano", disse Cusick. “Sentimos falta do Natal, que é a nossa maior época de vendas do ano”. / TRADUÇÃO DE ROMINA CÁCIA