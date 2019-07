Economia da China prospera, mas reforça políticas patriarcais

Amy Qin, The New York Times

TIANJIN, CHINA - Bella Wang mal reparou na parte da ficha perguntando se era casada ou tinha filhos. Para os empregadores na China essas perguntas são comuns, e ela já as tinha encontrado em entrevistas de trabalho anteriores.

Mas ela ficou surpresa quando, depois de aceitar um cargo de gerente de uma empresa de treinamento de idiomas em Tianjin, norte da China, disseram-lhe que havia uma condição. Sendo casada e sem filhos, ela teria de assinar um "acordo especial" prometendo não engravidar nos dois anos seguintes. Se quebrasse a promessa, seria demitida sem qualquer compensação.

Bella, 32 anos, fluente em inglês e dona de um diploma de comércio internacional, ficou indignada, mas assinou. Acordos desse tipo são ilegais, mas cada vez mais comuns na China, onde a parcialidade contra as mulheres está em alta.

Essa regressão no status das mulheres é impulsionada por uma crise etária iminente e o relaxamento da política de restrição a um só filho que contribuiu para o envelhecimento da população. Agora, o Partido Comunista quer estimular um grande número de nascimentos.

Mas, em vez de facilitar para que as mulheres possam trabalhar e ter filhos, o líder da China, Xi Jinping, lidera uma retomada dos papéis tradicionais de gênero que devolveu as mulheres ao lar.

"Quando os responsáveis pelas políticas do governo precisaram dos braços das mulheres, eles as enviaram para trabalhar", disse Wang Zheng, que dá aula de estudos da mulher na Universidade de Michigan. "Agora, querem pressionar as mulheres para que se casem e tenham uma porção de filhos".

Em uma reviravolta em relação às primeiras décadas de governo comunista, as autoridades agora fecham os olhos quando empregadores relutantes em cobrir custos ligados à licença maternidade dão preferência aos homens nas contratações e promoções. As mulheres também se encontram em situação de desvantagem no divórcio e acabam excluídas dos ganhos do boom imobiliário.

As chinesas são afastadas do ambiente de trabalho por empregadores que as castigam se têm filhos, e por funcionários do partido que lhes dizem para manter o foco na vida doméstica. É cada vez mais comum que aquelas que conseguem se manter no trabalho ganhem menos do que homens que ocupam o mesmo cargo.

Mao disse às mulheres que elas sustentavam "metade do céu" e proibiu os casamentos arranjados e a prática de manter concubinas. Apesar da agitação na política e da parcialidade persistente, as mulheres entraram na força de trabalho em número recorde, começaram a gozar de mais direitos e foram celebradas por suas contribuições econômicas.

Trinta anos atrás, quando o país começou a implementar reformas de mercado, as chinesas ganhavam pouco menos de 80% do salário dos homens. Já em 2010, de acordo com os dados oficiais mais recentes, a renda média das mulheres nas cidades chinesas caiu para 67% do salário pago aos homens.

Rompendo com a meta marxista de libertar as mulheres da opressão patriarcal, o presidente Xi convocou as mulheres a assumirem seu "papel único" na família e "suportar as responsabilidades de tomar conta dos mais velhos e dos mais novos, além de ensinar as crianças".

Com a rápida transformação econômica da China, as mulheres estão vivendo mais tempo, ganhando mais dinheiro e se formando nas universidades em números nunca antes vistos. Mas os ganhos do país beneficiaram desproporcionalmente os homens. O gênero é um dos fatores mais determinantes para a desigualdade de renda na China, de acordo com estudo recente.

A posição da China no índice global de disparidade entre gêneros do Fórum Econômico Mundial teve queda - do 57.º lugar (entre 139 países) em 2008 para o 103.º em 2018.

No trabalho, os gerentes se mostram ansiosos para excluir da folha de pagamento mulheres que podem precisar de licença maternidade. Desde 2012, a China exige que as empresas garantam pelo menos 14 semanas de licença paga às mulheres que tiverem filhos. Os pais costumam receber duas semanas. A disparidade significa que a maioria dos anúncios de emprego costuma especificar "apenas para homens" ou "preferência por homens".

Mas, embora um levantamento de 2012 tenha constatado que 70% das mulheres casadas contribuem financeiramente para a compra do imóvel da família, menos de um terço das escrituras de lares inclui o nome da mulher. A ausência desses nomes prejudica as mulheres nos casos de divórcio. Uma decisão de 2011 determinou que imóveis comprados antes do casamento devem voltar para a posse do comprador em caso de divórcio.

Aprendendo com o exemplo do ativismo do #MeToo no exterior e o histórico do feminismo na China, algumas chinesas fizeram protestos nas ruas e campanhas nas redes sociais em busca de mais direitos.

Há também sinais mais amplos de insatisfação entre as mulheres: no ano passado, o número de casamentos chegou ao ponto mais baixo desde o início do governo de Xi, e a taxa de natalidade desabou para um patamar nunca antes visto nos 70 anos de história da República Popular da China.

O número de divórcios também está aumentando, e são as mulheres que apresentam a maioria dos pedidos desse tipo. Em Pequim, as autoridades registraram um divórcio para cada dois casamentos em 2017.

"Elas não estão mais se casando nem tendo filhos", disse Lü Pin, ativista de destaque no feminismo chinês. "É a maneira que encontraram de resistir". / Zoe Mou contribuiu com a reportagem.

TRADUÇÃO DE AUGUSTO CALIL