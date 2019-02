Economia mundial continua presa na armadilha do baixo crescimento

Neil Irwin, The New York Yimes

Os temores de uma recessão iminente, que causaria forte turbulência nos mercados financeiros no final de 2012 e início de 2019, amainaram um pouco. Esta é a boa notícia. A má notícia é o que este episódio revelou.

Durante a maior parte de 2018, parecia que a economia mundial finalmente sairia do impasse em que se encontrava nos últimos dez anos, desde a crise financeira global. Mas agora, tudo indica que a era de um crescimento persistentemente baixo, inflação baixa e juros baixos ainda não se acabou. No final de janeiro, o Banco Central Europeu informou que os riscos econômicos são "maiores", e que o Banco do Japão cortou suas projeções para a inflação.

Apesar de alguns sinas promissores de vitalidade vistos na maior parte do ano passado, os problemas que perseguiram insistentemente a economia mundial na última década - uma força de trabalho idosa na maioria das principais economias, um crescimento fraco em termos de produtividade, excessiva poupança global e capacidade industrial, e escassez de demanda mundial - não desapareceram.

Os mercados enlouqueceram nas últimas semanas de 2018, em grande parte por causa dos temores de que o Federal Reserve (o banco central americano, conhecido como Fed) estivesse elevando os juros a um patamar maior do que a economia teria condições de suportar.

O presidente do Fed, Jerome Powell, teve um papel fundamental ao alimentar a recuperação do mercado acionário quando, no dia 4 de janeiro, prometeu que o banco central ajustaria sua política "de maneira rápida e flexível", caso as condições permitissem. De fato, o Fed votou no dia 30 de janeiro aprovou em votação a manutenção dos mesmos patamares de juros e indicou que estes permaneceriam entre 2,25 e 2,5% por algum tempo.

No entanto, o que isso significa, considerando que uma simples taxa de juros de 2,4% - aproximadamente a meta do Fed depois de um aumento em dezembro - seria suficiente para desencadear o risco de quebrar a economia?

A história é mais pessimista na União Europeia, onde os juros estão ligeiramente abaixo de zero e contudo o crescimento é instável. Como a economia mundial depende consideravelmente de estímulos para alcançar um magro crescimento, a proteção será escassa no caso de um choque negativo.

"Se é assim que parecem o crescimento e os investimentos quando a política monetária e fiscal é relativamente frouxa - principalmente nos EUA -, a força propulsora não se encontra ali", disse Adam Posen, presidente do Posen Institute for International Economics. "É assustador pensar que a economia mundial não tenha um respaldo macro", o que significa o estímulo proporcionado pelos juros baixos e grandes déficits.

A armadilha do baixo crescimento da última década e as rendas estagnadas podem ter contribuído para uma política disfuncional em nações como Grã-Bretanha, Itália e Estados Unidos. Isso, por sua vez, pode criar um novo risco de dificuldades econômicas.

O ano passado começou com sinais de uma nova crise econômica. No início de fevereiro, o mercado acionário estava caindo em razão dos temores de que a economia americana estivesse superaquecida; de que salários e preços começariam subindo rápido demais; e que o Fed elevaria os juros mais rapidamente para controlar a situação. As alterações nos mercados de títulos sugeriam que os investidores estavam apostando em uma inflação futura mais elevada - e em juros mais altos no futuro distante do que no futuro próximo.

No ano passado, pela primeira vez em muito tempo, as principais economias avançadas e emergentes, em sua maioria, desfrutaram de um surto de crescimento simultâneo. À medida que o ano foi passando, a inflação nos Estados Unidos finalmente voltou ao patamar dos 2% visado pelo Federal Reserve, e o padrão do Fed de aumentos trimestrais tornou-se, em geral, inútil nos mercados.

Parecia que as antigas normas - de que o baixo desemprego se traduziria em uma inflação maior, de que os grandes déficits do governo expulsariam os investimentos privados - voltavam a vigorar. Mas na liquidação que acabou com 10% do S&P 500 do começo de outubro até a véspera de Natal, os juros de longo prazo caíram mais de meio ponto percentual. Os preços dos títulos apontaram para uma inflação futura menor, assim como a queda acentuada dos preços do petróleo.

Ao mesmo tempo, o crescimento mais fraco da China - 6,6%, segundo foi informado em 2018 - elimina uma fonte de força para a economia global. A China está tentando desvincular-se do crescimento impulsionado pelo endividamento.

"As autoridades chinesas estão perfeitamente conscientes de que, com muita probabilidade, terão uma bolha de crédito e procuram responder de maneira mais contida à atual crise", disse Julia Coronado, presidente da MacroPolicy Perspectives. "Mas é difícil aceitar um potencial de baixo crescimento. Estamos vendo a instabilidade política no mundo, e agora a China enfrenta a desconfortável decisão entre reiniciar a política de estímulo ou conviver com um crescimento consideravelmente mais lento".

O que os últimos meses deixaram claro é que as forças que frearam a economia global nos últimos 11 meses não desapareceram. E isso torna o mundo vulnerável a um golpe de azar ou de uma política ruim. O escasso crescimento mundial não foi apenas uma fase. É a nova realidade implícita em toda questão e debate macroeconômicos no futuro previsível.