Em crise, bistrôs franceses esperam ajuda do governo durante epidemia

Liz Alderman, The New York Times

PARIS — Xavier Denamur sempre esteve agitado cuidando dos cinco bistrôs populares que possui no bairro do Marais, em Paris, administrando uma equipe de 70 garçons e chefes e controlando o atendimento aos clientes que lotam suas mesas o ano inteiro. Mas em 16 de março Denamur, de 57 anos, estava às voltas com uma situação que, segundo ele, se assemelha a tempos da guerra; administrar o fechamento abrupto dos seus bistrôs uma vez que o presidente Emmanuel Macron determinou uma quarentena de duas semanas a começar do dia seguinte.

À meia-noite, Denamur teria de ter esvaziado seus refrigeradores, repletos de queijo de cabra, filés, patês e outras iguarias, num valor equivalente a 20 mil euros e que estariam estragadas no fim da quarentena e seriam jogadas no lixo. “Sabíamos que, provavelmente, haveria um fechamento, mas não que ocorreria tão rápido”, disse ele.

À medida que os governos de todo o mundo isolam cidades e fecham as fronteiras na luta para vencer a epidemia de coronavírus, Denamur é um dos milhares de proprietários de empresas tentando administrar o caos e ajudar seus funcionários, e ao mesmo tempo calcular como sobreviverem.

"É uma situação catastrófica”, disse Denamur, cujos estoques nos bistrôs havia acabado de repor. “Preciso assegurar que tudo fique bem cuidado”. Para diminuir o desperdício, ele pediu aos empregados para pegarem tudo o que desejassem. Moradores vizinhos fizeram fila para se abastecer com os produtos doados por ele.

Embora a quarentena dure duas semanas, Denamur disse que a situação é tão incerta que não pensa em reabrir os bistrôs antes de junho. “O queijo Roquefort pode durar esse tempo, mas o restante dos nossos produtos não vai aguentar”, disse ele. O presidente Macron afirmou que fará “o que for necessário”, para ajudar os trabalhadores e as empresas de pequeno e médio porte que constituem a espinha dorsal da economia. “Nenhuma empresa francesa ficará exposta ao risco de um colapso”, disse ele.

Macron prometeu 300 bilhões de euros de ajuda do estado em empréstimos, isenções fiscais, suspensão de aluguéis e faturas de energia elétrica para as pequenas empresas em dificuldade. O estado pagará as empresas para manterem as pessoas parcialmente empregadas à medida que a Europa se prepara para uma recessão.

Deamur disse que continuará a pagar o salário dos seus empregados por dois meses. E incentivou os funcionários a usarem as férias pagas primeiro, depois disso terão direito ao auxílio desemprego que equivale ao salário mínimo mensal da França. Apesar da promessa do governo de respaldar os empregadores, Denamur disse que não ficou claro como ou quando conseguirá a ajuda financeira prometida.

“O governo diz que vai reembolsar as empresas por manterem os funcionários em horário de trabalho reduzido. Mas os meus restaurantes estão fechados, os funcionários não podem trabalhar de modo nenhum. O governo precisa ser mais claro. Os trabalhadores precisam ser tranquilizados.

Denamur telefonou para uma padaria para saber se o padeiro gostaria de comprar parte do seu estoque. Em seguida o proprietário da padaria, Benjamin Turquier, chegou com uma van. Denamur disse que vai ficar trabalhando até esvaziar completamente seus refrigeradores.

“Na França, os bistrôs são os parlamentos das pessoas e agora estão fechados”, disse ele. Quando a crise do coronavírus passar, acrescentou, a vida e possivelmente a economia mundial não serão mais as mesmas. Mas os bistrôs ainda estarão aí, funcionando. “Digo para todo mundo continuar lutando e sorrindo. “Um dia reabriremos. E sobreviveremos”. / TRADUÇÃO DE TEREZINHA MARTINO