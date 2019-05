Empresa canadense reinventa conceito de venda de livros

Alexandra Alters, The New York Times

Há cerca de dez anos, Heather Reisman, diretora executiva da maior cadeia de livrarias do Canadá, estava tomando chá com a romancista Margaret Atwood quando esta, sem querer, lhe deu uma ideia. Margaret comentou que pretendia voltar para casa, vestir uma meia confortável e se enfiar em uma poltrona para ler um livro.

Heather pensou que parecia uma coisa bastante atraente. Não muito tempo depois, sua companhia, a Indigo, criou sua própria marca de “meias felpudas para ler”. E rapidamente elas se tornaram um dos principais itens para presente da Indigo. Nos últimos anos, a Indigo criou dezenas de outros produtos, como colchonetes de praia, velas perfumadas, quadros, kits para jardinagem, taças de champagne sem haste, almofadas e lenços.

Pode parecer estranho que uma cadeia de livrarias crie e venda tigelas de sopa artesanais e macacões de algodão orgânico para bebês. Mas a estratégia da Indigo não só parece inovadora como é também crucial para o seu sucesso. Atualmente, tornou-se difícil sustentar o conceito da superloja, com espaços de varejo abarrotados para armazenar 100 mil títulos, na era do varejo online, quando é impossível concorrer com a vasta seleção da Amazon.

A Indigo está se posicionando como “loja de departamentos cultural”, onde os clientes que vasculham entre os livros nas seções destinadas à alimentação, bem-estar e decoração de interiores também compram chinelos de caxemira, ou um conjunto de facas que vem junto com um livro de cozinha Paleo.

Agora, está exportando a estratégia da Indigo para os Estados Unidos. No ano passado, abriu a sua primeira loja americana, em um shopping em Nova Jersey, e há planos para mais lojas. Os livros ainda representam mais de 50% das vendas. Mas também servem para outra finalidade: oferecer uma janela sobre os interesses dos consumidores, de maneira a tornar mais fácil criar e vender produtos relacionados.

Quando Heather abriu a sua primeira loja Indigo em Burlington, Ontario, em 1997, muitos questionaram se ela poderia concorrer com a maior livraria do Canadá, a Chapters. Anos mais tarde, a Indigo se fundiu com a Chapters, herdando as suas lojas. Hoje, tem mais de 200 pontos de venda no Canadá. A Indigo abriu sua primeira loja em 2016, depois de uma reforma.

Em seu exercício fiscal de 2017, a receita da companhia superou pela primeira vez o total de um bilhão de dólares canadenses. E no exercício fiscal de 2018, a Indigo registrou um aumento da receita de cerca de 60 milhões de dólares canadenses em relação ao ano anterior, o exercício mais lucrativo da história da cadeia de lojas.

Em sua mais recente declaração de lucros trimestral, a Indigo registrou uma queda do faturamento de mais de U$ 7 milhões e um decréscimo do lucro bruto de cerca de U$ 16 milhões em relação ao ano anterior. Entre os motivos, há uma greve dos Correios no Canadá, aumentos do salário mínimo e reformas de lojas.

O fato de a companhia predominar no Canadá não garante que prosperará nos Estados Unidos, onde precisa competir com Amazon e Barnes & Noble, e uma nova onda de livreiros independentes. No entanto, Heather é otimista. “Criamos a nossa própria estratégia para atrair clientes”, afirmou”. / TRADUÇÃO DE ANNA CAPOVILLA